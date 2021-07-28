Вячеслав Франк провел рабочее совещание на месте взрыва бытового газа в Барнауле

По его словам, сейчас специалисты обследуют здание.

Напомним, сегодня, 28 июля 2021 года, в Барнауле в доме на Молодёжной, 37 взорвался бытовой газ. В результате происшествия пострадали пожилая женщина из 78 квартиры, которую с ожогами госпитализировали в ожоговый центр, и 7-летняя девочка из 60 квартиры, расположенной в соседнем подъезде. Ребёнка без серьёзных травм тоже госпитализировали. Жителей подъездов № 3, 4 эвакуировали.

На место аварии незамедлительно выехали глава Барнаула Вячеслав Франк, заместитель главы города по городскому хозяйству Сергей Пашковский, глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев, специалисты МЧС, управления по делам ГОЧС Барнаула, скорой помощи, газовой службы и др.







«Вечерний Барнаул» / Михаил Полубедов

Вячеслав Франк сообщил, что специалисты уже обследуют здание. Причины происшествия устанавливаются. По его словам, обрушений перекрытий нет.

«Сейчас важно оперативно получить оценку состояния самого здания и возможности дальнейшего проживания в нём людей. После заключения специалистов будут приниматься решения или о возвращении людей в квартиры, или об их эвакуации в ПВР», — сообщил глава города.

Сейчас на базе гостиницы «Барнаул» готовят пункт временного размещения. Франк заявил, что работа будет проводиться индивидуально с каждой семьёй.

«В связи с произошедшим хлопком бытового газа в администрации Железнодорожного района состоялось заседание районной комиссии по ЧС. Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Границей зоны ЧС определена территория дома, где произошёл хлопок», — сказал мэр.

Он также сообщил, что после результатов обследования здания решения об оказании помощи и содействия жителям дома будут приниматься оперативно.

Начальник Управления по делам ГОЧС Барнаула Владимир Драчёв сообщил, что на месте происшествия работает семь единиц техники и 38 сотрудников ГУ МЧС России по Алтайскому краю, Управления по делам ГОЧС Барнаула, специалисты газовой службы и скорой медицинской помощи. Причины произошедшего устанавливаются.