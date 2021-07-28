Жители Алтайского края смогут купить авиабилеты по льготе

Соответствующее постановление утвердили в правительстве России.

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Для путешествий семьёй теперь можно воспользоваться льготой. В России утвердили перечень субсидируемых 46 авиамаршрутов. Это популярные у туристов города: Казань, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск, Ростов-на-Дону. Так, жители Алтайского края могут по сниженным ценам отправиться на отдых через Новосибирск в Нижний Новгород, Воронеж или Калининград.

Стоимость льготных билетов будет варьироваться от 4,6 до 10,9 тысячи рублей в зависимости от направления. Скидкой можно воспользоваться в рамках семейной поездки. Она предусматривает покупку билетов с единым бронированием на ребёнка и взрослого, который его сопровождает.

Ожидается, что льготными билетами за год смогут воспользоваться не менее 50 тысяч пассажиров. Всего на эту меру поддержки в России в 2021 году предусмотрено 1,35 миллиарда рублей. Начало продажи льготных билетов ожидается в середине августа 2021 года, информирует официальный сайт Алтайского края.