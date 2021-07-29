Бабушка олимпийской чемпионки Токио тренирует детей в Барнауле

Одну из золотых медалей на Олимпиаде в Токио завоевала фехтовальщица София Позднякова. И к этой награде Алтайский край имеет прямое отношение. Бабушка Софии, Александра Кузмина, — первый мастер спорта СССР по фехтованию среди женщин в Алтайском крае, тёща четырёхкратного олимпийского чемпиона, главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. Александра Леонидовна до сих пор работает тренером в барнаульской СШ № 10 и фехтовальном центре Sabre.

Фото из архива Александры Кузминой.

Не до сантиментов

Александра Кузмина с улыбкой говорит, что стала не менее популярна, чем внучка — с поздравлениями и просьбами об интервью звонят и из газет, и с телевидения. Сейчас первые эмоции уже улеглись, с внучкой она пообщалась через мессенджеры.

— София написала, что очень устала, сейчас набирается сил перед командным турниром (он пройдёт в субботу, 31 июля. — Прим. авт.), — говорит Александра Леонидовна.

За чемпионским финалом, в котором Позднякова встретилась с соотечественницей Софьей Великой, Александра Леонидовна смотрела по телевизору. Конечно, на медаль надеялись, хотя путь к ней был непростой.

— Первые поединки складывались тяжело, в одном она проигрывала 9:12, но переломила ситуацию, дошла до финала. А там уже было видно, что она кайфует от своих действий, — рассказывает бабушка чемпионки.

Софья Великая — соперница не подарок, одна из сильнейших саблисток мира. Олимпиада в Токио для неё четвёртая в карьере, а на двух предыдущих Софья становилась серебряным призёром. Вот и на этот раз Великая не смогла прервать череду вторых мест. Многие по завершении турнира, радуясь за Позднякову, всё же отмечали, что её соперницу жалко — снова не стала чемпионкой. Но Александре Кузминой не до сантиментов.

— Пять лет назад в Рио Великая проиграла Яне Егорян один укол, это дело случая. Здесь же внучка уверенно вела в счёте, думаю, Великая сама понимала, что ничего противопоставить не может, — считает Кузмина.

Дружная семья

София родилась и начала заниматься фехтованием в Новосибирске, где тогда жили её родители. Кстати, полное имя девушки пишется так и никак иначе — через И. И когда кто-то ставит вместо этой буквы мягкий знак, чемпионка обижается.

Ну а перед фехтованием Соня какое-то время занималась плаванием, потом совмещала два вида спорта, а когда пришлось выбирать, осталась с саблей в руках. Впрочем, а как по-другому, ведь выросла в фехтовальной семье. О достижениях её отца все знают, а мама Анастасия, старшая дочь Александры Леонидовны, дважды выступала на первенствах мира, в 1991 году в составе юниорской сборной СССР в Стамбуле она стала серебряным призёром.

До того, как Соня стала показывать серьёзные результаты, ездить на сборы, она частенько приезжала к бабушке в Бобровку.

— У неё было обычное детство, а я была типичной бабушкой, — рассказывает Александра Леонидовна. — Она помогала по хозяйству, вместе выбирались в лес. У нас дружная семья, но кое-какие детские и подростковые проблемы Соня обсуждала именно со мной, а не с родителями. А однажды, на мой день рождения, она ночью встала и до того, как я проснусь, успела во дворе растянуть поздравительную растяжку.

Успехи в фехтовании у Поздняковой пошли сразу. Тренеры отмечали её трудолюбие, постоянное стремление выкладываться на полную катушку. Девочка с детства была лидером в любых делах, не любила проигрывать. В 20 лет она уже была чемпионкой мира среди юниоров, потом стала чемпионкой Европы, победила на чемпионате мира. А весной 2021 года София Позднякова впервые стала чемпионкой России, выиграв в финале турнира у барнаульской фехтовальщицы Анны Смирновой.

Чем больше было успехов, тем меньше становилось свободного времени. В Бобровке у бабушки олимпийская чемпионка не была уже давненько. А вот родители периодически заезжают. Но и с внучкой Александра Леонидовна регулярно встречается.

— Мы постоянно на связи, у нас есть семейный чат в мессенджере. Всегда договариваемся, где встретимся — в Москве или в Новосибирске. После Олимпиады тоже обязательно соберемся. Я уже знаю где, но пока не скажу, — секретничает Александра Кузмина.

Фото: Ярослав Махначёв.

Кстати, к успехам юных барнаульских фехтовальщиков София Позднякова тоже причастна. Она является своего рода шефом центра Sabre, следит за успехами воспитанников, отправляет им напутствие. И сейчас, после Олимпиады, бабушка обязательно планирует пригласить внучку в барнаульский фехтовальный зал провести мастер-класс. Тем более на какой-то период Позднякова хочет взять паузу, в прошлом году спортсменка вышла замуж за фехтовальщика Константина Лоханова, молодая семья думает о пополнении.

— Мы с Соней это обсуждали, а сейчас она сама об этом сообщила в СМИ, так что и я могу об этом рассказать, — говорит Александра Леонидовна.

Фото: из архива Александры Кузминой.

Но это все — в ближайшем будущем. А в субботу, 31 июля, София Позднякова и ее подруги по команде поборются еще за одну золотую медаль – в командном турнире. Александра Леонидовна верит, что у её внучки будет ещё одна награда.