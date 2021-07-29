Барнаульцев приглашают на велокросс с собаками

1 августа на Барнаульском ипподроме пройдут соревнования по байкджорингу «След». Основными участниками заеда станут ученики Центра социализации, воспитания иадаптации приютских собак «Пора домой!».

Фото: БГОО «Ласка»

Напомним, что центр был открыт в приюте «Ласка» при поддержке президентского гранта. В центре приютские собаки вместе со своими кураторами занимаются разными видами дрессировки и кинологического спорта. В соревнованиях принять участие может любой желающий как со своей собакой, так и с собакой из приюта. Организаторы подготовили приятные и вкусные призы от сети зоомагазинов «Альф» и компании «Покорми Бро».

Байкджоринг — это гонка на велосипедах с собакой, в которой питомец бежит впереди гонщика и тянет его за собой. Заезды пройдут в нескольких категориях: «юниоры» и «юниорки» (14–17 лет, дистанция 1600 м); «мужчины» и «женщины» (от 18 и старше, дистанция 1600 км); «скутер» (от 14 лет, скутер, дистанция 1600 м), «двойки» (от 18 лет, дистанция 1600 м), а также эстафета из нескольких этапов (заезд с одной собакой — каникросс — заезд с двумя собаками, каждый этап 600 метров).

Регистрация до 30 июля в группе «ВКонтакте» https://vk.com/sled22. Соревнования пройдут на барнаульском ипподроме. Начало в 17:00, вход свободный. Организаторы обещают соблюдение всех антиковидных мер.