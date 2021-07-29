Барнаулец сорвал со знакомой золотые цепочку и крестик и сбежал

Золотые изделия стоили 40 тысяч рублей.

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Потерпевшей оказалась жительница Барнаула 1988 года рождения. По её словам, в день совершения преступления её позвал встретиться знакомый мужчина. Встречу назначил в собственном гаражном боксе. Когда гражданка подходила к гаражу, ее знакомый направился к ней и сорвал её цепочку и крестик.

Вскоре мужчину задержали сотрудники уголовного розыска. Он дал признательные показания и пояснил, что похищенные ювелирные изделия уже сдал в ломбард.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», информирует ГУ МВД России по Алтайскому краю.