Барнаульские студенты готовятся к национальному финалу чемпионата WorldSkills

Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоится с 25 по 29 августа в Уфе. Алтайский край на нем представят 11 ребят – школьников и студентов.

Денис Калмыков уже месяц готовится к участию в национальном финале по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».

Фото: Светлана Ермошина

Изначально проведение финала профчемпионата планировалось на июль, но в связи с эпидемиологической обстановкой соревнование перенесли на конец августа. Участников эти изменения только порадовали: для них это дополнительный месяц тренировок перед важным профессиональным испытанием.

Задание на собранность

Денис Калмыков окончил второй курс Алтайского политехнического техникума. В WorldSkills участвует первый раз, до этого два года общался с участниками, готовился к соревнованиям сам и помогал в этом другим. Месяц назад студент начал полноценную подготовку к финалу по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»: выполнять конкурсные задания за предыдущие годы, отрабатывать технику, скорость. Пять дней в неделю по четыре часа Денис проводит в лаборатории: изготавливает всевозможные детали, затем преподаватель как эксперт оценивает их, измеряет, дает рекомендации.

– Сейчас уже критичных правок и корректировок нет, только введение чего-то нового в технологии обработки, что я предложу попробовать: что и в какой последовательности обрабатывать, что лучше сделать в первую очередь, – рассказывает наставник Дениса, заведующий отделением производственного обучения и практики Константин Лушков. – Это влияет на качество и на скорость выполнения.

Главная сложность тренировок в том, что заранее не известно, к чему же конкретно готовиться. Чертеж детали участник увидит за 10 минут перед стартом соревнования. Известно, что задание будет состоять из двух модулей, выполняемых в два дня.

– В первый день делается сборочная единица из трех сборок за четыре часа. И в следующий день – деталь из материала Д16Т, то есть сплава алюминия, – говорит Константин Владимирович. – Оборудование, на котором мы тренируемся, идентично тому, которое будет на чемпионате в Уфе. Мы проработали конкурсные задания прошлых лет, сейчас работаем над изготовлением серии деталей, которые не связаны с заданиями. Возможно, что-то подобное пригодится на соревнованиях.

Наставник считает, что на чемпионате сложнее всего быстро сориентироваться, изучить чертеж, правильно построить деталь и сделать программу. А вот с отдельными элементами проблем возникнуть не должно, разве что попадется необычное расположение или сложно воспроизводимые размеры.

– Главное – спокойствие и чистый ум, чтобы ты мог все четко и аккуратно делать, – уверен Денис Калмыков. – Это задания на собранность. Конкурсные испытания сейчас пошли сложнее, чем были раньше. Думаю, это связано с развитием самого движения WorldSkills, оно набирает большие обороты, и чтобы участники показывали свое мастерство, задания становятся все тяжелее и тяжелее. Региональный этап вообще никак не сравнится с отборочными соревнованиями на Россию. Это совершенно разные уровни. Это и не должно быть просто.

Впрочем, участник признается: за счет трех лет подготовки к чемпионатам, страх перед профконкурсом ушел. И на отборе в финал Денис не переживал. С таким же настроем он движется к финалу.

Оборудование и измерительные приборы, на которых тренируются барнаульские участники, идентичны тем, что будут на нацфинале.

Фото: Светлана Ермошина

Сильная команда

В финальном соревновании конкурсанты со всей России продемонстрируют свои навыки в 105 профессиональных компетенциях. В чемпионате также удаленно примут участие конкурсанты и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и СНГ.

Алтайский край в нацфинале представит команда из 23 человек: это 11 конкурсантов, 9 экспертов-компатриотов, 2 сопровождающих для несовершеннолетних участников и 1 тимлидер.

Участниками нацфинала станут более 1800 конкурсантов, из них более 600 – юниоры, то есть школьники 14-16 лет. В алтайской делегации юниоров даже больше, чем представителей основной возрастной группы.

В ней четыре человека: это участники от Барнаульского государственного педагогического колледжа по компетенциям «Физическая культура, спорт и фитнес» и «Преподавание в младших классах», Алтайского политехнического техникума по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» и Алтайского государственного университета по компетенции «Графический дизайн». Юниоров от нашего региона в финале будет семеро. Они выступят в компетенциях «Флористика» (Алтайский краевой детский экологический центр), «Физическая культура, спорт и фитнес» (Каменский педагогический колледж, Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай»), «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Мобильная робототехника», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» (Детский технопарк «Кванториум.22»).

Не только конкурс

Кроме конкурсных испытаний, в дни финала запланирована деловая программа, где в рамках тематических сессий спикеры и эксперты обсудят вызовы, с которыми столкнется система профессионального образования в течение следующих 5-10 лет. Пленарное заседание «Эффект WorldSkills в масштабах страны: от участия в чемпионате до реализации нацпроекта» будет посвящено оценке достижений и эффекта деятельности движения за прошедшие девять лет на развитие регионов, различных отраслей экономики и подготовку кадров для них.

На площадках чемпионата в интерактивных зонах Try-a-skill посетители смогут попробовать себя в различных компетенциях – от мобильной робототехники до сварочных работ и эксплуатации сельскохозяйственных машин. Кроме того, в ходе нацфинала WorldSkills Russia впервые будет представлена комплексная площадка профориентации для школьников 5-11-х классов с профильными экскурсионными маршрутами, профпробами и встречами с экспертами.