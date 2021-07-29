Барнаульские учёные разработали новый способ увеличения производства молока

Учёные Алтайского государственного аграрного университета (АГАУ) разработали метод увеличения производства молока в промышленных масштабах. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Алтайского края.

Фото: canva.com

Алтайские исследователи предложили для повышения молочной продуктивности крупного рогатого скота применять минеральную добавку на основе жмыха пантов марала. В 2021 году исследовательский проект поддержан грантом правительства Алтайского края.

Как удалось выяснить учёным-аграриям, в условиях промышленного скотоводства одной из наиболее распространённых проблем является нарушение кальциево-фосфорного обмена у высокопродуктивных коров. С целью её решения участники проекта предложили использовать в рационе животных природную минеральную добавку из регионального сырья — жмыха пантов маралов. Этот этап исследований проходит на базе АО «Учхоз «Пригородное» на стаде лактирующих коров чёрно-пёстрой породы.

Первые результаты проведённых опытов показали, что использование минеральной добавки в рационах кормления животных в условиях стойлового содержания способствует поддержанию высокого уровня обмена веществ и увеличению молочной продуктивности коров.