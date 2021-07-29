#КиноБарнаул: кинообзор «Вечернего Барнаула» от 29 июля 2021

Второй месяц лета подходит к концу, но не стоит грустить! Лето — время отпусков, путешествий и приключений! А какими они могут быть — смотрите в главной приключенческой премьере лета «Круиз по джунглям». Об этом фильме и других кинопремьерах новой прокатной недели — в кинообзоре «Вечернего Барнаула» и сети «Киномир».

Фото: kinopoisk.ru

«Круиз по джунглям», приключения, США (12+)

Фото: startfilm.ru

Давно в кинотеатрах не появлялся хороший приключенческий фильм, который был бы интересен и детям, и взрослым. И вот дождались. На экраны выходит «Круиз по джунглям», история основанная на … одноимённом аттракционе в Диснейленде! Вам уже интересно? Нам тоже!

Действие ленты разворачивается в начале XX века. Учёная дама Лили Хоутон и её брат отправляются в экспедицию в джунгли, чтобы найти таинственное Древо жизни — загадочный артефакт, предположительно обладающий магическими и исцеляющими свойствами. Они заручаются помощью капитана Фрэнка, умело управляющего старым речным судном и обладающего первоклассными навыками выживания в экстремальных условиях. Вместе героям предстоит отправиться в опасное приключение, где им будут противостоять природа, дикие звери, кровожадные пираты и недобросовестные конкуренты из Германии.

Сюжет фильма основан на одноимённом аттракционе главного парка развлечений в мире — Диснейленда. Посетители садятся в лодку и отправляются в самые отдалённые уголки Африки и Южной Америки. Им предстоит испугаться пираний и диких животных, попасть в опасный водоворот и увидеть впечатляющий бушующий водопад.

В своё время на возведение этого аттракциона создателя парка Уолта Диснея вдохновил фильм «Африканская королева» с Хамфри Богартом. Именно на эту ленту ориентировался Хауме Кольет-Серра, режиссёр «Круиза по джунглям». Он известен зрителям как автор «Воздушного маршала» с Лиамом Нисоном.

Главные роли в картине играют Эмили Блант («Девушка в поезде», «Мэри Поппинс») и Дуэйн Джонсон («Разлом Сан-Андрес», «Небоскрёб») . Кастинг закономерен: после фантастического боевика «Грань будущего» актриса закрепила за собой амплуа крутой и умной девчонки, а дилогия «Тихое место» только подтвердила, что её героини могут с успехом выживать в любых условиях. Ну а Дуэйн Джонсон уже который год теснит своих более возрастных коллег с пьедестала спасителей мира. Ему хоть из гигантского разлома полгорода спасти, хоть на пылающий небоскрёб, аки человек-паук, без оборудования и на одной ноге забраться и разметать всех террористов! Брюс Уиллис и Джейсон Стэтхэм нервно курят в сторонке и думают про пенсию! Помимо Джонсона и Блант в фильме появятся Джек Уайтхолл («Благие знамения»), Джесси Племонс («Во все тяжкие»), Пол Джаматти («Иллюзионист»), Эдгар Рамирес («Девушка в поезде») и другие артисты.

Фото: startfilm.ru

Кстати, это второй фильм студии «Дисней», который основан на аттракционе. Первым был «Пираты Карибского моря: проклятие «Черной жемчужины». Кстати, продюсеры надеются, что «Круиз по джунглям» может стать такой же популярной и масштабной франшизой, как и история про приключения Джека Воробья.

Фильм должен был выйти в прокат в прошлом году, но из-за пандемии релиз отложили, и на экраны он попадёт только 29 июля. На следующий день состоится релиз картины на стриминговом сервисе Disney+.

Между тем «Круиз по джунглям» не единственный фильм, где мы увидим Эмили Блант и Дуэйна Джонсона. Актёры сыграют супружескую пару, обладающую суперспособностями, в экранизации комикса Скота Лобделла 1999 года Ball and Chain, который выйдет на Netflix. Комикс рассказывает о супругах, Эдгаре и Мэллори, которые находятся на грани развода. Однако в самый критичный момент их отношений рядом с домом падает метеорит, который наделяет пару суперспособностями. Но чтобы силы каждого из супругов действовали, Эдгару и Мэллори приходится работать совместно, попутно решая свои семейные проблемы.

Глава Netflix Film Скотт Стубер считает, что «между Дуэйном и Эмили потрясающая химия, которая очень важна для кинобизнеса. Они отлично сыгрались на «Круизе по джунглям» и станут потрясающей парой в новом фильме, что оживит историю супергероев и выведет экранизацию комикса на новый уровень».

Смотрим в кинотеатрах: «Европа-Киномир», «Мир», « Огни» (2D. 3D), «Арена» (IMAX, DBOX, 2D, 3D), «Киномир-Галактика» (2D, 3D, ATMOS)

«Красотка на взводе», боевик, США (18+)

Фото: startfilm.ru

Новый фильм с Кейт Бэкинсейл рассказывает историю девушки трудной судьбы. Помимо непростой ситуации в семье, Линди всю дорогу приходилось и приходится справляться с собственным психофизиологическим недугом. Малейший внешний раздражитель рождает в мозгу героини специфический импульс, который превращает её в этакого Халка — нет, она не становится зелёным монстром, но с такой же силой и яростью крушит всё вокруг и избивает обидчиков. Контролировать свё состояние Линди не способна, поэтому успела побывать и за решёткой, и в психушке. К счастью, нашёлся терапевт, который придумал, как помочь, причём не душеспасительными разговорами на кушетке, а специальным приспособлением. Теперь девушка, не снимая, носит специальный жилет, который, стоит ей нажать на красную кнопку, болтающуюся на запястье, бьёт её током, тем самым купируя зловредный импульс. Жизнь начинает налаживаться, и Линди даже решается на первое за долгое время свидание. На первый взгляд застенчивый бухгалтер Джастин оказывается идеальным мужчиной, готовым принять Линди такой, какая она есть. Только вот наутро после романтической ночи он исчезает — и это не мужская подлость, а, как уверена героиня, преступление, жертвой которого стал её возлюбленный. Полиция не спешит разбираться, и Линди сама начинает расследование.

Фото: startfilm.ru

Режиссёр фильма Таня Уэкслер, автор в том числе комедийной мелодрамы 2010 года «Без истерики!» про гендерную революцию на фоне изобретения первой секс-игрушки, в своей фильмографии исследует женские характеры. И новая её работа не исключение. Кейт Бекинсейл, звезда фантастической франшизы про войну вампиров и оборотней «Другой мир», в этом ироничном триллере предстаёт в образе героини с нетривиальными способностями, которая решает проблемы как физической силой, так и силой разума. Любители захватывающих боевых сцен и зубодробительного экшена оценят драки в стиле «Джона Уика».

Оригинальное название фильма Jotl, что можно перевести как «толчок», «встряска», тот же «импульс». Но российские локализаторы, как водится, пошли от ассоциации с исполнительницей. Кейт Бэкинсейл, конечно, девушка видная, но так и хочется сказать в ответ: «Не называй меня малышкой», тьфу ты, красоткой! Кроме боевых сцен и актрисы, находящейся в прекрасной физической форме, привлечь зрителей может неожиданный и загадочный финал.

Фото: startfilm.ru

Смотрим в кинотеатрах: «Европа-Киномир», «Мир», « Огни», «Арена», «Европа», «Киномир-Галактика».

«За гранью жизни», криминальный триллер, США (18+)

Фото: startfilm.ru

Брюс Уиллис из главного спасителя мира давно переквалифицировался в многодетного отца девичьего отряда. Три дочери актёра от Деми Мур выросли, но вторая супруга звезды Эми Хэминг с завидной регулярностью рожает ему девочек. Отец Уиллис очень нежный и внимательный, но кормить такую ораву нужно, а также поддерживать реноме звезды (дом, машины, одежда) и содержать целую команду помощников. Поэтому впереди у актёра аж 15 проектов на разных стадиях производства. Вся проблема в том, что в последнее время редко какой фильм с Брюсом доходят до большого экрана, отправляясь сразу на видео. Россия в этом смысле к Уиллису относятся куда с большим пиететом, чем США и большинство ведущих кинорынков, зачастую являясь одной из немногих стран, которые покупают права на прокат в кинотеатрах.

«За гранью жизни» (в дословном переводе «От смерти» — Out of Death) рассказывает историю фотокорреспондента Шеннон Мазерс. Оплакивая безвременную смерть своего отца, она высыпает его прах в лесу и случайно становится свидетелем того, как полицейский стреляет и убивает безоружного человека во время передачи наркотиков. Шеннон снимает всю сцену на камеру, прежде чем её обнаруживают люди в форме. Стражам порядка удается ранить девушку, однако Шеннон пускается в бега. Напуганная и беспомощная, она мчится по лесу, не задумываясь о своём местоположении. Тем временем недавно вышедший на пенсию полицейский Джек Харрис отдыхает в каюте и слышит шум перестрелки, ему удается вовремя спасти Шеннон. Они чудом сбегают в лес. И хотя девушка теперь не уверена в том, кому она действительно может доверять, поскольку в её жизни появляется всё больше и больше грязных полицейских, которые пытаются её выследить, в том числе жестокий шериф Хэнк Риверс, Шеннон всё же решает положиться на Джека. Теперь вместе им предстоит выбраться из этой ловушки и наказать настоящих преступников.

Фото: startfilm.ru

Можно бесконечно смотреть на три вещи — горящий огонь, журчащую воду и то, как Брюс Уиллис спасает людей. Это, собственно, всё, что нужно знать про фильм. И пусть он хоть десять раз класса Б, мы Брюса Уиллиса любим и не считаем, что его звёздная карьера подходит к концу.

Смотрим в кинотеатре: «Арена»

«Родовое проклятие», психологический триллер, Великобритания (16+)

Фото: startfilm.ru

Физическая и психологическая уязвимость беременной женщины многократно эксплуатировалась в кино, в частности в фильмах ужасов. Самый очевидный пример — «Ребенок Розмари», а также «Наследство», где роли одержимой собственным сыном и ещё не родившимся внуком женщины и её невестки сыграли Джессика Лэнг и Гвинет Пэлтроу соответственно. Фильм Джозеф Маркантонио, который он снял по своему же сценарию, органично сочетает в себе элементы психологического триллера и нетривиального хоррора.

Грандиозным планам Шарлотты и Бена, включающим в себя переезд из Великобритании в Австралию, не суждено сбыться после того, как в результате несчастного случая Бен умирает. Незадолго до этого пара узнала о беременности Шарлотты, и хотя девушка была не в восторге от новости, ребёнка она решает оставить. Мать Бена Маргарет и его сводный брат Томас якобы из добрых намерений предлагают Шарлотте остаться жить в семейном поместье хотя бы до рождения ребёнка. Девушке прекрасно известно, что Бен на дух не переносил свою семью, и потому она не намерена отказываться от их некогда общих планов переезда. Постепенно Шарлотта начинает чувствовать, что из гостьи особняка она превращается в его заложницу, и отчаянно пытается оттуда сбежать.

Фото: startfilm.ru

«Родовое проклятие» наполнено множеством аллюзий и на кино, и на литературу. Режиссёр исследует столкновение идеологий старой Англии с её чопорностью и отношением к традициям как высшему благу и новой Англии — либеральной, если не порвавшей, то отстранившейся от этих самых традиций. Конфликт свободолюбивой девушки и её несостоявшейся свекрови — это практически текущие разборки британской королевской семьи с Меган Маркл, только в масштабах одного семейства! Роль свекрови сыграла Фиона Шоу, исполнительница роли тети Гарри Поттера в фантазийной саге по роману Джоан Роулинг. Также звезду можно было встретить в фильмах «Дориан Грей», «Колетт», «Энола Холмс», сериале «Убивая Еву» и других проектах. Образ вдовы Шарлотты воплотила малоизвестная актриса ямайского происхождения Тамара Лоуренс. Её покойного супруга сыграл Эдвард Холкрофт, появлявшийся во франшизе Kingsman.

Фото: startfilm.ru

Ещё один важный персонаж картины — нехороший дом. Некогда величественный особняк, стоявший столетиями, теперь рассыпается на глазах. Изобилие в фильме воронов, увядших цветов, мёртвых насекомых добавляет фильму связь с классическими британскими историями в духе «Падение дома Ашеров» Эдгара Аллана По.

Фото: startfilm.ru

«Родовое проклятие» — фильм атмосферный, в нём очень много отсылок и заимствований, но это не мешает, а скорее вызывает любопытство. Фильм, несмотря на предсказуемый финал, удерживает зрительское внимание до самого конца.

Фото: startfilm.ru

Смотрим в кинотеатрах: «Киномир-Галактика», «Огни».

«Основной инстинкт», эротический триллер, США —Великобритания — Франция (18+)

Фото: kinopoisk.ru

Впервые на больших экранах в России покажут фильм «Основной инстинкт». Думаете, вы видели в нём всё? Как бы не так! И повторный прокат эротического триллера Пола Верхувена докажет вам это. В отреставрированную под руководством режиссёра версию легендарного фильма включили сцены, которые были удалены по цензурным соображениям для проката в США! На создание улучшенной версии фильма ушло два года. Процесс занял столько времени из-за использования оригинальной 35-миллиметровой плёнки, которая, по словам менеджера проекта, оказалась обрезанной. Недостающие фрагменты считались утерянными, но реставраторы обнаружили ценные кадры в промежуточных негативах и смогли восстановить полную версию картины.

Сюжет знаменитого фильма в стиле неонуар построен вокруг расследования жестокого убийства на сексуальной почве. В своей постели убит музыкант Джонни Боза. Полиция Сан-Франциско подозревает его любовницу Кэтрин Трэмелл (Шэрон Стоун), миллионершу, дипломированного психолога и автора шокирующих романов. Новый бестселлер Трэмелл как раз рассказывает об убийстве вышедшей в тираж рок-звезды… Расследование ведёт детектив Ник Каррен (Майкл Дуглас), у которого масса проблем на службе из-за кокаиновой зависимости, вспыльчивого характера и привычки применять к месту и не к месту оружие. Каррен попадает под влияние красивой и опасной женщины. Закрутивший детектива водоворот загадочных и опасных событий угрожает не только его карьере, но и жизни.

Фото: kinopoisk.ru

Премьера «Основного инстинкта» состоялась в 1992 году на открытии Каннского кинофестиваля. Фильм стал хитом кинопроката и определил каноны жанра эротического триллера. Ещё до премьеры он привлёк особое внимание: сценарист Джо Эстерхаз получил за работу огромный по тем временам гонорар (три миллиона долларов). А из-за того, что главная героиня и подозреваемая — бисексуалка, ЛГБТ-организация GLAAD пыталась остановить съёмки. После премьеры Эстерхаз мгновенно стал самым известным и обсуждаемым сценаристом в Голливуде. Впоследствии он написал эротические фильмы «Щепка», «Шлюха» и «Шоугёлз», а также псевдодокументальную сатиру «Гори, Голливуд, гори». Все эти фильмы провалились в прокате и разочаровали критиков, однако сценарист вошёл в историю кино.

Главную мужскую роль сразу предложили Майклу Дугласу, а вот от роли Кэтрин отказались тогдашние звёзды вроде Ким Бэсинджер, Джулии Робертс и Мишель Пфайффер. Всех смущало обилие излишне откровенных сцен, но не Шэрон Стоун. Актриcа с коэффициентом интеллекта как у Эйнштейна никак не могла пробиться в высший эшелон Голливуда. Конечно, эротический триллер не тот материал, который может обеспечить признание коллег, но Стоун пошла ва-банк и выиграла. Знаменитая сцена допроса, где героиня, сыгранная Стоун, в коротком платье без белья изящно перекладывает бесконечно длинные ноги, одна из самых легендарных в истории кино. И, несмотря на то, что в картине очень много сексуальных сцен, Кэтрин Трэмелл по сей день считают иконой феминизма.

Смотрим в кинотеатре: «Киномир-Галактика».