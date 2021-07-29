«Моя прелесть»: интересные и неизвестные факты о «Властелине колец»

67 лет назад была опубликована первая часть трилогии «Властелина колец».

Фото: snapthepic.com

29 июля 1954 года в Англии была опубликована первая часть трилогии Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец». «Властелин колец» был написан как единая книга, но из-за объёма при первом издании его разделили на три части — «Братство кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля». В виде трилогии публикуется и сейчас, хотя встречаются варианты и в едином томе.

Книга «Властелин колец» стала одной из самых продаваемых в истории человечества. Снятый по ней фильм получил 17 «Оскаров» и более 800 других номинаций.

Безусловно, Толкин изменил мировую литературу навсегда, задав каноничные и пекулярные образы классических фэнтезийных существ для последующих поколений писателей. «Вечерний Барнаул» собрал самые интересные и малоизвестные факты о великом романе английского писателя.

1. Джон Рональд Толкин родился 3 января 1892 года в ЮАР, где работал его отец. В молодости, увлекшись лингвистикой, будущий профессор Оксфорда выучил древнегерманский, староуэльский и древнефинский языки. У Д. Р. Толкина в семье было четверо детей, для них он сочинил, рассказал, а потом и записал «Хоббита», который был впервые опубликован 21 сентября 1937 года в лондонском издательстве Allen & Unwin. «Хоббит, или Туда и обратно» пользовался успехом, и Толкину было предложено написать продолжение. Работа над трилогией заняла длительное время, почти 11 лет, и только в 1954 году мир увидел первую часть трилогии. В том же году появилась на свет и вторая книга. Третья часть вышла в 1956‑м.

Фото: euromag.ru

2. Трилогия была переведена на 25 языков мира — от японского до суахили.

3. Съёмки трилогии принесли в экономику Новой Зеландии около двухсот миллионов долларов. Новозеландское правительство даже учредило должность министра по делам «Властелина колец», который должен был решать все возникающие экономические вопросы.

4. Съёмки экранизации Питера Джексона одновременно велись в нескольких местах, а общая численность съёмочной группы превышала 3000 человек.

5. Подсчитано, что ежедневно на завтрак одной только съёмочной команде готовили 1460 яиц.

6. В батальных сценах должны были сниматься солдаты новозеландской армии, но в последний момент их отправили на борьбу с беспорядками в Восточном Тиморе. Из-за этого в качестве статистов пришлось нанимать актёров и быстро обучать их ходить строевым шагом. В результате создателям трилогии пришлось потратить на 200 тысяч долларов больше, чем было записано в смете. Кстати, в рамках экономии бюджета на праздник Бильбо взяли только 100 статистов, тогда как по книге на пиршество собираются 144 хоббита.

7. В кастинге на роли в фильме участвовали Вин Дизель и Рассел Кроу. Они хотели сыграть роль Арагорна. У Патрика Стюарта и Шона Коннери были шансы сыграть Гэндальфа.

Фото: kino-teatr.ru

8. Роль Арвен должна была играть Ума Турман. Однако из-за беременности актрисе пришлось отказаться, и роль досталась Лив Тайлер.

9. По мотивам «Властелина колец» уже выпущено более полутора десятков видеоигр для разных платформ — ПК, игровые консоли, смартфоны. Это далеко не предел.

10. У орков ротовые полости должны были быть чёрного цвета, потому что у этих существ чёрная кровь. Чтобы добиться нужного эффекта, актёры перед съёмками полоскали рты лакричным раствором.

Фото: fotostrana.ru

11. Для сцен битвы при Хельмовой Пади крики огромного количества орков записывались отдельно на огромном стадионе, где находилось 25 000 человек. Все они кричали хором, следуя указаниям Питера Джексона. Съёмки битвы продолжались четыре месяца и проходили только ночью. Когда всё это закончилось, участники съёмочной группы получили футболки с надписями «Я выжил в Хельмовой Пади».

12. Реквизита было изготовлено около 100 000 предметов. Это более 2000 мечей и топоров, 500 луков, 10 000 стрел, 19 000 специально состаренных костюмов. А также 48 000 единиц брони и бессчётное количество всего остального.

Фото: trollno.com

13. Во время совета у Элронда шёл листопад из красивых золотых листьев. Для этого было собрано множество мешков листвы, и группа из съёмочной команды рассыпала листья на камеру. Так как те быстро темнели и сворачивались, приходилось раскрашивать в нужные оттенки каждый лист вручную.

14. Не менее полутора часов тратили каждый день актёры, игравшие хоббитов, на прикрепление специальных ступней к своим ногам. Кстати, на разработку дизайна ног ушло около года. Только для четверых основных хоббитов было создано более 1800 ступней.

15. Вигго Мортенсен, сыгравший Арагорна, с фанатизмом развлекался в сцене, где идёт с хоббитами в Ривенделл, кидаясь яблоками в Билли Бойда в образе Пиппина. Билли получил яблоком около двух десятков раз.

16. Орландо Блум всегда сам выполняет все трюки, не прибегая к помощи каскадёров-дублёров. Во время съёмок он даже сломал себе ребро.

17. В фильме есть две сцены, где Фродо вертит в руках кольцо. Его руки в этот момент показаны крупным планом. В одной сцене это действительно руки Элайджи Вуда, сыгравшего Фродо, а в другой — руки дублёра. Разницу заметить легко, так как из-за вредной привычки грызть ногти на руках у «настоящего» Фродо ногти обгрызены.

18. В самом начале первого фильма Гэндальф, заглядывая в гости к Бильбо, бьётся головой о низкий потолок. Такая сцена не была изначально запланирована. Актёр ударился случайно, но получилось у него очень реалистично, поэтому сцену оставили.

Фото: safereactor.cc

19. Вигго Мортенсен во время одной из сцен со сражением ухитрился удариться лицом и отколоть себе кусок зуба. Зуб приклеили на место. Актёр хотел продолжать работу, но Питер Джексон отправил его к дантисту во время обеденного перерыва.

20. Кассовые сборы этой кинотрилогии составили 2,91 миллиарда долларов. Сам Толкин продал права на экранизацию своего шедевра в 1968 году всего за 15 000 долларов.