На жарком солнце в автомобильном плену: почему так опасно оставлять детей и животных в запертой в машине

Салон автомобиля на солнце раскаляется за считанные минуты и нахождение в нём может быть фатальным для любого живого существа.

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Солнечный круг, проблемы вокруг

27 июля в Барнауле на парковке магазина «Леруа Мерлен», который на Павловском тракте, беспечный папа оставил в автомобиле ребёнка. Какое-то время малыш просидел на солнцепеке в запертом авто, пока его крики и плач не услышали очевидцы, которые вызвали полицию, МЧС и скорую. Возмущённый родитель, судя по словам очевидцев и кадрам, опубликованным в Telegram-канале «Инцидент-Барнаул», ничего предосудительного в своих действиях не увидел. А между тем, оставляя ребёнка в машине на парковке, вы подвергаете его смертельной опасности!



Фото: скриншот фото и видео Telegram-канала «Инцидент Барнаул»

Почему-то многие родители считают, что за полчаса-час, проведённые ребёнком в машине под летним солнцем, ничего страшного с ним не случится. Между тем количество детских смертей от удушья в припаркованных автомобилях растёт с каждым годом.

Страшная статистика

Статистика гибели детей, оставленных в легковых автомобилях на солнцепёке в России, если и ведётся, то не афишируется. Только в СМИ периодически проскальзывают сообщения о фактах гибели детей. В 2015 году в Ижевске молодая пара решила не будить двухмесячного младенца и оставили его в автомобиле. Когда родители вернулись из магазина, ребёнок уже не дышал. В Красноярске трёхлетнюю девочку, задыхавшуюся на 30-градусной жаре, спас прохожий, разбивший стекло машины. В Санкт-Петербурге двух детей, четырёхлетнего мальчика и двухлетнюю девочку, которых мама закрыла в авто на три часа под летним солнцем, пришлось вызволять полицейским. 3 июля 2021 в Ростове-на Дону повторилась трагедия трехлетней давности, когда в автомобиле погибли девочки в возрасте трёх и двух лет. В 2018 году дети забрались в машину, стоявшую во дворе дома на солнце, и там уснули в последний раз, сморённые жарой. В 2021 — малышки спрятались в автомобиле, играя в прятки. Когда перепуганные родители начали искать детей, было уже поздно — вызванным медикам спасти детей не удалось.

Фото: auto-bild.ro

Все выше, и выше, и выше…

Исследования показывают, что в машине, припаркованной на солнце при температуре воздуха в 30 градусов, спустя 20 минут температура воздуха достигает 50 градусов и выше. При этом температура приборной доски вырастает до 70 градусов, а сидений — до 51. Спустя 40 минут — переваливает за 65,5 градуса, и выше «кожаные» сиденья и пластиковые детали салона авто начинают выделять в воздух токсичные вещества, опасные для человеческого организма. Слегка приоткрытое окно ситуацию не спасёт. Но даже если машину припарковать в тени, тому, кто в ней окажется, — тоже придётся несладко.

Фото: moyidorogi.ru

Смертельный плен

Почему умирают дети, оставленные в запертом авто? Температура их тела доходит до 40 градусов, а ресурсов организма не хватает, чтобы справиться с таким перегревом. При 42 градусах человек погибает. При гипертермии и развивающемся в результате тепловом ударе происходит повреждение тканей мозга и внутренних органов. В немалом числе случаев, даже если пострадавшего удалось вернуть к жизни, повреждения от перегрева и теплового удара оказываются необратимыми.

Шансы на выживание любого живого существа в раскалённом автомобиле (ребёнка или собаки) будут зависеть от возраста, состояния здоровья, а также, в случае ребёнка, — одежды. Но тело малыша нагревается до опасных температур в три-пять раз быстрее, чем тело взрослого человека.

Собаки, даже крупные, могут погибнуть в духоте и жаре за 20–30 минут. Собаки регулируют температуру тела не так, как люди. Основной способ охлаждения животного – одышка. Это быстрые неглубокие вдохи-выдохи через открытый рот с высунутым языком. Она способствует испарению воды с влажной полости рта, охлаждая организм. В машине, когда воздух нагревается и увлажняется, собаке становится труднее дышать. Ещё одно различие между нами и собаками – это температура тела. Для большинства людей нормальная температура – 36,6°С. У собак и кошек она выше: от 37,5 до 39°С. Т.е. критических 40-41°С они достигнут быстрее.

Фото: spbdnevnik.ru

Другие опасности

Помимо того, что ребёнок в машине может перегреться, существует масса других опасностей. В Ульяновске в прошлом году девочка, оставленная родителями в машине, высунулась в окно и случайно нажала кнопку стеклоподъёмника. Ребёнок погиб.

Фото: pixabay.com

В Свердловской области в 2014 году годовалый ребёнок запутался в ремнях безопасности незакреплённого автомобильного кресла и задохнулся. В Хакассии в июле 2015 года автомобиль, в котором находились трое детей, скатился в реку, двое детей успели выпрыгнуть, а 6-месячная девочка утонула вместе с машиной. Известен даже случай, когда угонщики украли со стоянки автомобиль, в котором были закрыты двое детей. Спустя 10 часов их просто высадили на трассе.

Преступление и наказание

Согласно Правилам дорожного движения ребёнок до 7 лет не может находиться в машине один — это нарушение правил стоянки, за которое статьёй предусмотрено наказание в виде предупреждения либо штрафа в размере 500 рублей. Однако если ребёнок остался в машине и это каким-то образом угрожает его жизни и здоровью, то по статье 125 Уголовного кодекса максимальное наказание, которое предусмотрено этой статьей, составляет до одного года лишения свободы. И здесь, конечно, по словам юристов, может встать вопрос о лишении родительских прав.

Правила безопасности для родителей

Только в 17% случаев взрослые намеренно оставляли ребёнка в закрытой машине. А в более чем половине случаев родители просто забывают о ребёнке.

Кладите на заднее сиденье, рядом с детским автокреслом, сумку или телефон, чтобы, выходя из машины, автоматически проверить салон.

Посадите в автокресло большую игрушку, а когда сажаете в него ребёнка, переложите игрушку на переднее сиденье — она своим видом напомнит, что кресло занято.

Закрывайте припаркованный автомобиль, даже если он стоит на вашей частной территории, чтобы дети не смогли в него забраться.

И, наконец, совет всем без исключения. Если вы увидели, что в припаркованной машине плачет, кричит, задыхается или уже не подаёт признаков жизни ребёнок, — не проходите мимо. Если найти владельца авто сразу не удаётся, вызывайте полицию и скорую помощь. Первые подтвердят необходимость взлома машины, вторые — смогут оказать помощь пострадавшему. По возможности попытайтесь открыть автомобиль или разбить окно, чтобы достать малыша. Постарайтесь напоить ребёнка водой, снимите с него верхнюю одежду, умойте и намочите его.

Правила безопасности для водителей

В жаре и духоте у многих автомобилистов повышается давление и снижается реакция. Несмотря на то, что терморегуляция у взрослых лучше, чем у детей, это не гарантирует им защиту от перегрева и даже теплового удара.

Чтобы пользоваться машиной в жаркий летний день без опаски за собственное здоровье, следует соблюдать некоторые несложные правила:

1. Оставляя машину на солнце, нужно использовать защитные шторки для лобового стекла — они предохранят приборную панель и руль от нагрева.

2. Если машина раскалилась на солнце следует открыть все окна и двери, дать ей проветриться. Это лучше, чем включать кондиционер. Кстати, заодно можно проверить давление в шинах — в жару оно может увеличиться, и машина будет менее управляемой.

3. В жару необходимо постоянно возить с собой бутылку с чистой водой и пить понемногу каждые 15–20 минут. Это позволит защитить организм от обезвоживания. При ухудшении самочувствия следует съехать на обочину и отдохнуть некоторое время.

4. Гипертоникам необходимо быть особенно внимательными к своему состоянию и контролировать температуру внутри машины.

5. Категорически не рекомендуется употреблять алкоголь перед поездкой в жаркий день.

6. Во время жары опасность могут представлять даже кондиционеры, если настраивать их на поток ледяного воздуха, направленного на человека. Чтобы снизить риск простуды, следует ориентировать его на центр салона.