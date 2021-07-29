Новую беседку установят у входа в барнаульский Нагорный парк

Она будет украшена фигурами ангелов.

Беседка появится у подножия первой лестницы, ведущей в Нагорный парк со стороны улицы Мало-Тобольской.

Автор композиции утверждает, что беседка олицетворяет всё светлое и прекрасное в человеке.

Установить её планируется уже в первые дни августа. Тогда горожане смогут отдохнуть перед подъёмом в Нагорный парк или, наоборот, после спуска, на пути к городу.

Сейчас здесь располагается композиция «Хоровод». Её создали из натуральных материалов, но за три года она утратила свой первоначальный вид. В ближайшее время арт-объект отреставрируют и вернут к подножию лестницы со стороны улицы Мало-Тобольской, передаёт пресс-служба мэрии.