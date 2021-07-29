Партия экспресс-тестов на коронавирус вскоре поступит в Алтайский край

В регионе вскоре заработает крупный мобильный пункт вакцинации. Иммунизировать население здесь будут сразу в несколько потоков. А бригады «скорых» вскоре будут иметь возможность распознавать коронавирусную инфекцию за 15 минут. Об этом и многом другом шла речь на пресс-конференции, организованной региональным Минздравом.

Фото: Андрей Чурилов

Минздрав Алтайского края закупает системы моментального выявления коронавируса. Как пояснила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению ведомства Жанна Вахлова, анализ представляет собой прямой аналог ПЦР-тестирования. При проведении теста так же берется мазок из носа, но, в отличие от привычного варианта, результат становится известен уже в течение 15-20 минут.

– Сейчас ведется закупка экспресс-тестов для скорой медицинской помощи, специалисты которой будут выезжать к пациенту и сразу же проводить исследования на ковид. В крупных городах с помощью экспресс-тестов будет осуществляться порядка 200 исследований в сутки. В расчете на два месяца мы закупаем 15 тысяч тест-систем, и в ближайшее время они у нас уже появятся, – рассказала Жанна Игоревна.

Из-за большого количества заболевших резко возросла нагрузка на терапевтов и службу скорой помощи. По мнению Жанны Вахловой, сейчас регион вышел на плато по распространению коронавируса. Спад ожидается через три-четыре недели. А пока многое зависит от самих жителей, которым важно исключить контакты с заболевшими. Людей с любыми проявлениями простуды просят оставаться дома и вызвать врача.

– Клиника ОРВИ сходна с коронавирусной инфекцией. Поэтому пациентам, имеющим симптомы респираторной инфекции, рекомендовано не ходить в медицинскую организацию, а вызвать врача на дом. Это главное и основное правило! Мы должны понимать, что если мы имеем какую-то клинику ОРВИ, то мы потенциально заразны. И посещая поликлинику, мы становимся потенциально опасными для других людей, – подчеркнула эксперт.

При клинике ОРВИ в первую очередь необходимо исключить коронавирусную инфекцию. Поэтому врач, который придет домой к пациенту, должен обязательно взять мазок. Либо следом за врачом приедет бригада медицинских работников, которые обязательно проведут процедуру.

– Сейчас у нас стоит задача как раз «просеять» как можно больше населения, выявить зараженных, изолировать их и пролечить. Это позволит остановить эпидемический процесс, – подчеркнула Жанна Вахлова.