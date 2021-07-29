«Полосатый день»: 29 июля — Международный день тигра

Праздник официально отмечается уже на протяжении 10 лет. В Барнаульском зоопарке живут амурские и бенгальские тигры.

Фото: «Барнаульский зоопарк»

Предложение о проведении Дня тигра поступило на «тигрином саммите» в Санкт-Петербурге в 2010 году. Инициаторами учреждения Международного дня тигра выступили 13 стран-участников, где дикие тигры ещё обитают, в том числе и Россия. Экспертами был разработан план по увеличению популяции тигров в два раза на ближайшие 10 лет.

Фото: барнаульский зоопарк

Важно было донести до общественности информацию о проблеме исчезновения этих красивых и грациозных диких кошек. Основная же задача — защитить это прекрасное животное и предотвратить его вымирание.

Сегодня тигры продолжают бороться за выживание. За прошлый век их численность уменьшилась на 97%. Амурский — самый крупный в мире тигр — обитает на юго-востоке России, в Корее и Китае. Популяция амурского тигра в России составляет 95% от общего числа таких тигров в мире. Дикие кошки обитают на Дальнем Востоке, в Приморском и Хабаровском крае.

Россия — одна из немногих стран, где численность полосатых хищников удаётся не только сохранить, но и приумножить. Так, по информации Минприроды, количество амурских тигров на территории нашей страны выросло за 15 лет с 500 до 580 особей.

Кстати, барнаульский зоопарк вносит свой вклад в увеличение популяции этих животных. Амурские тигры Багира и Шерхан, живущие в «Лесной сказке», регулярно приносят потомство. Конечно, этих животных не выпускают в дикую природу, однако барнаульские тигрята прекрасно живут во многих зоопарках России, привлекая внимание людей к проблеме сохранения популяции этих красивых животных.





Фото: барнаульский зоопарк

Ещё одна пара, но уже белых бенгальских тигров, не так давно справила новоселье в новом просторном вольере в зоопарке «Лесная сказка». О том, как прошло новоселье, можно прочитать здесь — Пару белых бенгальских тигров в барнаульском зоопарке поселили в новый вольер.

Фото: Михаил Чурилов

Если тигр Маяк покорит сердце тигрицы Фифы, то возможно, в зоопарке появятся и бенгальские тигрята. Пока же хищники привыкают к совместному проживанию и стараются усмирить нрав друг друга. Благо их новый дом большой — есть по каким углам разойтись при недопонимании!

Фото: Михаил Чурилов

Напомним, что в России есть ещё один праздник, посвящённый этим хищникам, — День тигра на Дальнем Востоке. Он отмечается ежегодно в конце сентября.