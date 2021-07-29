Попали в десятку: алтайский вуз вошёл в топ-10 по версии Forbes

АлтГУ вошёл в топ-10 региональных вузов по версии Forbes.
Forbes представил рейтинг лучших российских вузов. Были оценены 502 российских вуза (государственных и частных). Не оценивались вузы без бюджетных мест и филиалы.
АлтГУ занял в рейтинге 59-ю позицию среди всех вузов РФ. Выше АлтГУ в рейтинге расположились только участники проекта «5-100», федеральные университеты, вузы Москвы и Санкт-Петербурга.
Без учёта перечисленных участников рейтинга АлтГУ входит в топ-10 региональных вузов, включающих в том числе национальные, исследовательские и федеральные университеты:
Об этом сообщает сайт АлтГУ.