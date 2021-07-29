Попали в десятку: алтайский вуз вошёл в топ-10 по версии Forbes

29 июля 18:10 2021

АлтГУ вошёл в топ-10 региональных вузов по версии Forbes.

Фото: Михаил Полубедов

Forbes представил рейтинг лучших российских вузов. Были оценены 502 российских вуза (государственных и частных). Не оценивались вузы без бюджетных мест и филиалы.

АлтГУ занял в рейтинге 59-ю позицию среди всех вузов РФ. Выше АлтГУ в рейтинге расположились только участники проекта «5-100», федеральные университеты, вузы Москвы и Санкт-Петербурга.

Без учёта перечисленных участников рейтинга АлтГУ входит в топ-10 региональных вузов, включающих в том числе национальные, исследовательские и федеральные университеты:

  1. 12-е место —  Университет Иннополис (АНО ВО «Университет Иннополис»);
  2. 36-е место — Южный федеральный университет (ЮФУ);
  3. 37-е место — Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени Д. Ф. Устинова;
  4. 43-е место — Новосибирский государственный технический университет;
  5. 44-е место — Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева — КАИ;
  6. 46-е место — Ярославский государственный технический университет;
  7. 47-е место — Воронежский государственный университет;
  8. 54-е место — Приволжский исследовательский медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации;
  9. 59-е место — Алтайский государственный университет;
  10. 60-е место — Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники.

Об этом сообщает сайт АлтГУ.