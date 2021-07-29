Попали в десятку: алтайский вуз вошёл в топ-10 по версии Forbes

АлтГУ вошёл в топ-10 региональных вузов по версии Forbes.

Фото: Михаил Полубедов

Forbes представил рейтинг лучших российских вузов. Были оценены 502 российских вуза (государственных и частных). Не оценивались вузы без бюджетных мест и филиалы.

АлтГУ занял в рейтинге 59-ю позицию среди всех вузов РФ. Выше АлтГУ в рейтинге расположились только участники проекта «5-100», федеральные университеты, вузы Москвы и Санкт-Петербурга.

Без учёта перечисленных участников рейтинга АлтГУ входит в топ-10 региональных вузов, включающих в том числе национальные, исследовательские и федеральные университеты:

12-е место — Университет Иннополис (АНО ВО «Университет Иннополис»); 36-е место — Южный федеральный университет (ЮФУ); 37-е место — Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени Д. Ф. Устинова; 43-е место — Новосибирский государственный технический университет; 44-е место — Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева — КАИ; 46-е место — Ярославский государственный технический университет; 47-е место — Воронежский государственный университет; 54-е место — Приволжский исследовательский медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации; 59-е место — Алтайский государственный университет; 60-е место — Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники.

Об этом сообщает сайт АлтГУ.