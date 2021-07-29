В Алтайском крае мужчина срубил пять берёз на дрова, но попался полицейским

Теперь ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 1 года, либо лишение свободы на срок до 1 года.

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Инцидент произошёл в июне 2021 года. Тогда житель станции Загайново 1973 года рождения в лесу незаконно срубил пять берёз на дрова. Мужчина попросил знакомого 1965 года рождения вывезти дрова, предварительно распилив их на чурки и убедив, что у него в наличии все необходимые документы.

Незаконную рубку деревьев выявил участковый, установив, что чурки перевозятся мужчиной без сопроводительных документов.

Сумма материального ущерба, причинённого лесному хозяйству, составила около 50 тысяч рублей.

Свою вину мужчина отрицать не стал и признался в содеянном, передаёт ГУ МВД России по Алтайскому краю.