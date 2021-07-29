В Барнауле могут изменить состав Градостроительного совета

Возможные изменения обсудили на совещании с руководителями строительных организаций.

На встрече присутствовал замглавы барнаульской администрации по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фролов. Также мероприятие посетил председатель правления Союза строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского края» Александр Мишустин.

Архитектор Пётр Анисифоров считает, что переформирование состава должно происходить периодически. Так на Градсовете будет больше технических дискуссий и разных мнений, подтвердил Мишустин.

На совещании отметили, что мнения членов Градостроительного совета учитывают при принятии важных в жизни города решений. Поэтому перемены и обновления стратегически необходимы.

Участники обсудили, насколько необходимо усовершенствование нормативов архитектурного проектирования. На рассмотрение вынесли возможность обсуждения правительственных решений с надзорными органами, сообщают на официальном сайте города.

Кроме того, внимание заострили на расширении спальных районов. В частности на территории, ограниченной улицей Просторной и обводной железной дорогой. Главная задача архитекторов — с учётом законодательства проанализировать, подходит ли участок под жилую застройку.