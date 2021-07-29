В Барнауле построят ещё две школы

В них будет 1650 мест.

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Всего в 2023 году в эксплуатацию в Алтайском крае введут три школы: две в Барнауле и одну в Бийске. Образовательные учреждения построят по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. На ул. Взлётной, 56 в Барнауле школу возведут на 550 мест, на Попова, 130 — на 1100 учеников. Эти объекты будут построены на основе концессионных соглашений.

Создание дополнительных мест в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» связано с ростом числа обучающихся, информирует Министерство образования и науки Алтайского края.