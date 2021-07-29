В России могут создать аналог Booking.com

Ростуризм планирует создать национальный сервис бронирования туристских услуг.

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По информации «Интерфакс-Туризм», он будет готов к третьему кварталу 2024 года. Национальная система бронирования представляет собой ИТ-платформу, которая обеспечит эффективное управление инвентарными, распределительными и дистрибутивными процессами средств размещения на территории России.

При этом в стране уже существует «Национальная система бронирования» авиабилетов. Её создателем и куратором является «Ростех». Она появилась в 2018 году после того, как кабмин РФ постановил, что все серверы систем бронирования авиабилетов российских авиаперевозчиков, используемые для внутренних рейсов, должны находиться в РФ. Теперь похожий сервис будут разрабатывать и для отелей.

По мнению председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Бориса Пайкина, отечественный аналог Booking.com может быть вполне конкурентоспособен, если будет содержать больший объём информации и учитывать российскую специфику.

«Зарубежный сервис взимает с отельеров достаточно высокий комиссионный сбор — от 12 до 17%. Для владельцев мини-гостиниц, гостевых домов и мини-отелей это очень серьёзные суммы. Отечественная платформа могла бы учитывать специфику и масштаб бизнеса в сфере гостеприимства именно в России и предложить предпринимателям более выгодные условия сотрудничества. В свою очередь это способствовало бы снижению стоимости туристского продукта», — сказал Пайкин, слова которого приводит его пресс-служба.

Некоторые российские отельеры и туроператоры давно уже выступают за создание крупной национальной системы бронирования и сокращение доли на рынке сервиса Booking.com, который, по разным оценкам, контролирует в России от 40 до 80% онлайн-бронирований объектов размещения.

Однако глава туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович считает, что новый проект может столкнуться с серьёзными проблемами при попытке заключить договоры с отелями.

— Создание ИТ-платформы — это не единственное условие для функционирования проекта, а только 50% успеха. Остальное — это контрактование отелей. Даже с большим административным ресурсом не просто добиться высокого процента комиссии и постоянных спецпредложений, которых у Booking много», — сказал Войтович.

По его словам, в России работает всё больше отелей международных гостиничных цепочек, таких как Marriott, Intercontinental, Accor, Rezidor, которые управляются штаб-квартирами, расположенными чаще всего в США. И эти гиганты по экономическим причинам не готовы подписывать контракты с российскими туроператорами, так как подключение к внутренней инвентарной системе цепочек требует усилий, вложений и постоянной поддержки. С локальными игроками международным брендам работать невыгодно.

В начале 2019 года сервис для бронирования Booking.com попал в поле зрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая заподозрила его в нарушении российского законодательства, так как он запрещает отелям снижать цены ниже тех, что указаны на сайте ресурса.

Ведомство проверило работу сервиса и вынесло ему предупреждение, потребовав исключить из соглашений с российскими компаниями, предоставляющими услуги размещения, требования о паритете цен. Тогда же эксперты в гостиничной индустрии предположили, что ужесточение требований к американскому сервису связано с желанием создать его отечественный аналог.