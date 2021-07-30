Алтайский край вошёл в число регионов — лидеров по темпам восстановления туризма

Российский внутренний туризм в первом полугодии 2021 года восстановился на 95% к доковидному уровню, к концу года может восстановиться полностью.

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Об этом «Интурфаксу» сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По данным ведомства, за первое полугодие в стране отдохнули 24,6 млн человек. В качестве статистических данных использовалась информация по количеству ночей, проведённых туристами в отелях. Это на 85% больше аналогичного периода прошлого года и всего на 5% меньше доковидного 2019-го. Ещё примерно столько же туристов путешествовало по стране без остановки в гостиницах (совершали однодневные путешествия или останавливались в гостевых домах или частном секторе), то есть всего турпоток составил около 49 млн человек.

По словам Догузовой, «это очень хорошая динамика восстановления отрасли, выше, чем в большинстве стран, и Ростуризм прикладывает все усилия, чтобы сохранить набранный темп». Ведомство рассчитывает, что внутренний туризм полностью восстановится уже к концу этого года.

Абсолютным лидером по приросту числа туристов в первом полугодии 2021 года стала столица России: он составил более миллиона человек или плюс 31% к 2019 году. В первую десятку по темпам прироста также вошли Ростовская область, Алтайский край, Севастополь, Чечня, Кабардино-Балкария и Сахалин. Темпы восстановления туристической отрасли в нашей стране оказались одними из самых высоких в мире.