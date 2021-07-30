Барнаульские тренеры проведут в Белокурихе открытую тренировку по летнему биатлону

В рамках реализации гранта президента РФ по проекту «Детский мобильный биатлонный комплекс АЛТАЙ» 3 августа в 15:30 на городском стадионе в г. Белокуриха состоится открытая тренировка по летнему биатлону.
Организаторами спортивной тренировки выступили Барнаульская федерация биатлона, АО «Курорт Белокуриха», ООО «Газпром газораспределение Барнаул», Агрохолдинг «Гудвилл». Информационную поддержку традиционно оказал Барнаульский пивоваренный завод.
Спортивное мероприятие подготовлено для детей и подростков, желающих попробовать свои силы в биатлоне. В программе обучения предусмотрены занятия по технике безопасности при обращении с пневматическим оружием.
Открытая тренировка пройдёт с использованием современного и новейшего стрелкового оборудования последнего поколения, приобретённого на средства президентского гранта. Желающие смогут получить навыки стрелковой подготовки.
Занятия для детей и подростков проводятся бесплатно.
Справки по телефону: 8-962-811-33-17.