Барнаульские тренеры проведут в Белокурихе открытую тренировку по летнему биатлону

В рамках реализации гранта президента РФ по проекту «Детский мобильный биатлонный комплекс АЛТАЙ» 3 августа в 15:30 на городском стадионе в г. Белокуриха состоится открытая тренировка по летнему биатлону.

Фото: федерация биатлона

Организаторами спортивной тренировки выступили Барнаульская федерация биатлона, АО «Курорт Белокуриха», ООО «Газпром газораспределение Барнаул», Агрохолдинг «Гудвилл». Информационную поддержку традиционно оказал Барнаульский пивоваренный завод.

Спортивное мероприятие подготовлено для детей и подростков, желающих попробовать свои силы в биатлоне. В программе обучения предусмотрены занятия по технике безопасности при обращении с пневматическим оружием.

Открытая тренировка пройдёт с использованием современного и новейшего стрелкового оборудования последнего поколения, приобретённого на средства президентского гранта. Желающие смогут получить навыки стрелковой подготовки.

Занятия для детей и подростков проводятся бесплатно.

Справки по телефону: 8-962-811-33-17.