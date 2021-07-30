Барнаульские учёные изобретут лекарство из борщевика

Разработками занимаются студенты-провизоры из Алтайского государственного университета.

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Специалисты изучают наиболее распространённый в России сорняк — борщевик. Выведенную ими лекарственную формулу будут применять в лечении псориаза, сообщают на сайте учреждения.

Листья и плоды исследуемого растения богаты эфирными маслами. Они, в свою очередь, содержат фуранокумарины, купирующие кожные заболевания.

Кроме создания медикамента, учёные преследуют цель истребить сорняк.

Борщевик начали выращивать в середине XX века как силосную траву. В 1990-х годах он стал свободно разрастаться, вредить сельскому хозяйству, людям, животным, вызывать кожные ожоги и аллергию, уточняют в вузе. Сейчас с ним борются за счёт госбюджета.

При этом компоненты растения обладают уникальными свойствами: не вызывают резистентность у микроорганизмов, обладают противомикробным и антимикробным действием.