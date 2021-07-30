Барнаульский завод набирает персонал и наращивает объемы

В социальных сетях прошла информация, что легенду барнаульского машиностроения – завод «Барнаултрансмаш» – разрушают и сдают на металлолом. Мы побывали на оборонном предприятии и прошли с генеральным директором Андреем Дунюшкиным по заводским цехам.

Генеральный директор Андрей Дунюшкин (справа) в одном из заводских цехов.

Фото: Василий Каркавин

Лучше меньше, да лучше

Цеха для завода начали строить после эвакуации предприятия в начале Великой Отечественной войны в спешном порядке, поэтому корпуса по истечении времени, естественно, обветшали.

– Рабочие наши, конечно, сибиряки, и при необходимости могут работать в продуваемых всеми ветрами цехах, надев две шапки и две фуфайки, но зачем нам такие подвиги? – рассказывает генеральный директор. – Уже в течение несколько лет мы демонтируем выработавшие свой срок здания – это цеха 100, 150, 400, – причем зарабатываем на этом. Только металлолома продали на 25 млн руб. Это металлоконструкции, старое, отслужившее свое оборудование. Зачем содержать обветшавшие корпуса, если есть возможность, не снижая объемов производства, сконцентрировать технологические потоки на меньших площадях? Производительное оборудование, которое дает качественные детали, перемещаем в цеха, а то, которое не дает качества, мы убираем, сжимаем площади. Перешли на двухсменную работу.

В нынешнем году заводчане планируют изготовить 350 двигателей УТД-29, самой энерго- и трудоемкой модели. А Министерству обороны требуется 500 таких моторов в год.

– Сегодня мы не можем удовлетворить запрос оборонного ведомства, потому что не хватает специалистов и нет необходимого современного оборудования. Поэтому обновляем станочный парк, – рассказывает Андрей Дунюшкин. – Два месяца назад провели тендер на поставку двух немецких обрабатывающих центров общей стоимостью 300 млн руб. 75 млн руб. аванса уже заплатили. В первом квартале следующего года вместе с техпроцессом, с инструментарием, оборудование к нам поступит, и со второго квартала мы будем производить все типы головок блока двигателя, что позволит освободить от 70 единиц устаревшего оборудования, которое выработало свой ресурс. Более того, в ближайшее время мы направим специалистов, которые впоследствии будут работать на этом оборудовании, на стажировку в Германию или в Санкт-Петербург на производство фирмы, с которой мы заключили договор.

В конце этого года предприятие разыграет еще один тендер на два обрабатывающих центра стоимостью порядка 400 млн руб., для обработки двух видов блоков 20-й и 29-й модификаций двигателей, что позволит в начале 2023 года исключить из технологического процесса еще несколько десятков устаревшего оборудования. В прошлом году приобрели шесть токарных центров, которые дают возможность делать высококачественную продукцию. На универсальном токарном станке, чтобы стать профессионалом, необходимы годы работы. ЧПУшные станки дают возможность специалисту с образованием буквально через неделю освоить производство.

– У нас проходят практику студенты политехнического университета. И не многих привлекает перспектива начинать свою трудовую биографию с работы на оборудовании эпохи начала индустриализации, – говорит руководитель предприятия. – Современное компьютеризированное оборудование позволяет молодым людям быстро и в полной мере применить полученные в вузе знания, стать профессионалами. Порядка 15 процентов практикантов после защиты диплома остаются на заводе. За последние два года, например, на производство пришли 30 молодых специалистов. Сегодня мы можем себе позволить принимать на работу не всех подряд, а именно тех, кто необходим предприятию, лучших и перспективных. Подготовка кадров и техническое перевооружение позволят нам сжать производство не уменьшая, а, напротив, увеличивая объемы, и в течение 2-3 лет выйти на производство 500 моторов УТД-29 в год, чего и ждет от нас Министерство обороны.

Сеялки не делаем

Завод помнит старшее поколение барнаульцев, когда почти в каждой семье кто-то из родственников или знакомых работал на «Трансмаше». В конце прошлого века предприятие по объективным причинам сократило производство. Изменилась оборонная доктрина, сократилась протяженность границ, разработаны принципиально новые инструменты для ведения возможных боевых действий. И сегодня молодежь просто не знает, что за предприятие «Трансмаш» и что оно производит.

– Доходит до курьезов, – вспоминает генеральный директор. – Весной звонит мне девушка, корреспондент одной из газет, с просьбой об интервью. Я спрашиваю о теме разговора, она мне говорит: «В крае начинается посевная, а ваш завод технику производит». Пришлось девушке объяснять, что «Барнаултрансмаш» сеялки не делает. Кстати, чтобы обозначить свое присутствие в городе как предприятия оборонного и важного для страны, мы установили на заводской площади БМП, для типов и модификаций которой на нашем заводе изготавливаются двигатели.

В сентябре откроется заводской музей. У музея большая история, но в связи с тем, что он размещался на внутренней территории завода, а «Трансмаш» режимное предприятие, посетителей у него было мало. Сейчас вход со стороны проспекта Калинина для всех барнаульцев и всех желающих познакомиться с военной, послевоенной и настоящей историей легендарного завода будет доступен для всех. 4 сентября состоится его торжественное открытие и ставший уже традицией день открытых дверей. С традиционными экскурсиями по цехам завода, с детскими рисунками на асфальте, с вручением детям сотрудников, которые пойдут в первый класс, портфелей со всеми школьными принадлежностями. Да, здесь не забывают о социальных обязательствах перед коллективом.