Более двухсот тысяч заявлений на выплату пособия к школе одобрено в регионе

Приём заявлений на единовременную выплату 10 тысяч рублей к новому учебному году стартовал 15 июля. Как сообщили в Отделении Пенсионного фонда России в Алтайском крае, за две недели от жителей региона поступило свыше 211 тысяч таких обращений.

Фото: canva.com

Всего в регионе одобрено 209 116 заявлений для получения выплат на 288 801 ребёнка школьного возраста. Как подчеркнули в ведомстве, несмотря на то, что по поручению Президента России первые перечисления начнутся уже со 2 августа, практически все заявления (99%) отработаны.

Заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Наталия Мочалова отметила: «Отказные решения выносятся крайне редко и только по причине ошибок заявителей: неверные реквизиты свидетельства о рождении, ошибки в именах и отчествах детей, в написании фамилий, в датах рождения детей».

Напомним, согласно указу Президента Владимира Путина единовременную выплату на школьников предоставляют российским семьям с детьми, которым шесть лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет — не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате). Помимо родителей средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. Эта форма социальной поддержки также рассчитана на инвалидов и людей с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать образование по основным общеобразовательным программам.

Обратиться за выплатой удобнее всего онлайн, через портал «Госуслуги». Также это можно сделать лично в клиентской службе Пенсионного фонда по предварительной записи. В краевом пенсионном ведомстве добавили, что на вынесение решения отводится пять рабочих дней. За это время специалисты проверяют предоставленную информацию и делают межведомственные запросы, чтобы оценить право на выплату. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение рабочего дня с момента вынесения решения. При положительном результате рассмотрения деньги будут зачислены на счёт в течение трёх рабочих дней, но не ранее 2 августа.



