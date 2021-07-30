Чипирование домашних животных: как происходит и зачем это нужно?

Законопроект, обязывающий маркировать питомцев, на протяжении нескольких лет регулярно рассматривают в Госдуме. Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству до 1 декабря 2021 г. подготовить поправки в законодательство, касающиеся ведения учета животных в стране. Пока же эта процедура является добровольной. Какие способы идентификации усатых и хвостатых применяются в Барнауле и насколько они эффективны, разбиралась корреспондент «ВБ».

Обязательная маркировка четвероногих могла бы выявить, сколько в городе животных, которых никто никогда не считал, и повысить ответственность людей за их содержание.

Фото: Ярослав Махначёв

Паспорт в холке

Если бы кошки и собаки умели говорить, то бездомных животных было бы гораздо меньше. Но законодатели руководствуются не фантасмагориями, а решением практических задач, поэтому выступают за всеобщую паспортизацию животных, иными словами – чипирование. Это технология, основанная на использовании микросхемы (чипа) с уникальным идентификационным кодом.

– Чип размером с рисовое зернышко вводится под кожу с помощью шприца в район лопатки, – рассказала ветеринар Наталья Ульяновская. – Это совершенно безболезненная процедура, легко переносится как кошками, так и собаками с месячного возраста. Попадая под кожу животного, со временем чип зарастает соединительной тканью, что обеспечивает его неподвижность. Противопоказаний практически нет, если у питомца нет температуры и других проявлений болезненного состояния. Чипирование можно даже совмещать с вакцинацией.

Чип представляет собой помещенную в капсулу микросхему с 15-значным персональным уникальным кодом. Номер вносится во все документы домашнего питомца и в электронную базу. Первые три цифры кода указывают страну и клинику, где был внедрен чип. Следующие четыре – цифры производителя. Остальные числа являются уникальным персональным кодом чипированного животного.

Операция-идентификация

В Алтайском крае нет регионального закона, обязывающего чипировать домашних животных. Но ветеринарные клиники Барнаула на протяжении 10 лет предлагают такую услугу. Теоретически чипировать питомца может любой человек, препарат находится в свободной продаже. Но внести данные в электронный реестр может только ветеринар, а также сотрудники приютов бездомных животных. Внесение кода в базу данных – самый важный этап, без этого электронная идентификация невозможна.

– К процедуре обращаются в основном владельцы породистых животных, поскольку это одно из условий участия в выставках и соревнованиях, – рассказал начальник Управления ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по г. Барнаулу Дмитрий Смолин. – Кроме того, с 2010 года в европейские страны невозможно ввезти животное без такого электронного паспорта. На ипподроме все лошади чипированы. Раньше делали клейма, выжигали рубцы на боку, чипирование как способ меткования гораздо гуманнее – практически безболезненно, процедура выполняется один раз в жизни.

Единой международной базы чипированных питомцев на сегодняшний день не существует. Среди известных самой подробной является Petmaxx, включающая в себя общероссийскую Animal-ID.

Впрочем, в сельском хозяйстве обязательное мечение введено достаточно давно. Правда, чаще всего действуют по старинке – помечают животное клеймом или биркой с номером. А на кошку разве бирку повесишь? Усы, лапы и хвост – вот и все документы. Чипирование могло бы решить вопрос кошачьей идентификации.

– Это и помощь владельцу – в случае утери питомца его проще найти по номеру, и ответственность по содержанию накладывает – за ненадлежащий уход за животными предусмотрено административное наказание, – подчеркивает Дмитрий Алексеевич. – И если вдруг собака покусала ребенка, по метке можно найти хозяина и привлечь его к ответственности.

По идентификационному номеру можно узнать породу питомца, возраст, имя, адрес и город проживания владельца. Паспортные данные не требуются, только номер телефона для связи.

Тату или бирка

Несмотря на то, что чипирование животных – дело добровольное, заводчица собак Евгения Крючкова маркирует всех своих щенят, поскольку реализует их в том числе и за рубеж, а при пересечении границы обязательно спросят электронный паспорт четвероногого. Однако каждый питомник и собачий клуб имеет свою систему меток, что позволяет без особого труда найти животное или же проверить его данные. В случае выпуска потомства без клеймения клуб может быть исключен из состава кинологической организации. Связано это с серьезным подходом к племенной работе, которая ведется на протяжении десятилетий.

– На мой взгляд, чипирование – более гуманный способ идентификации животного, – говорит Евгения. – Клеймо наносят методом татуирования, это довольно болезненная и длительная процедура. Но у нас чипирование пока не развито. Во-первых, нет общей базы микрочипов, которая была бы интегрирована с европейской. Во-вторых, не все клубы обладают приборами для считывания чипов.

Как выяснилось, такими сканерами владеют даже не все ветклиники города. В идеале как работает чипирование? Находите вы, к примеру, кошку, идете с ней в ближайшую ветклинику, специалист с помощью сканера определяет идентификационный номер животного и по базе выясняет контакты его владельца. Невооруженным глазом увидеть вживленную микросхему практически невозможно – нужен специальный прибор. Процедуру можно осуществить только при непосредственном контакте с животным. Некоторые думают, будто микросхему можно считать, направив луч сканера на пробегающую собаку или кошку, или будто чип обладает функцией GPS и с его помощью можно следить за животным через смартфон – это все мифы. Микросхема не имеет источника питания, ее нельзя зарядить.

Если вы встречали на улице собак с красными или желтыми клипсами в ухе, то это подопечные приюта бездомных животных «Ласка». Так зоозащитники помечают отловленных бродячих псов, которые в силу особенностей не могут жить в приюте.

– Это животные, которые не социализированы и не способны полноценно жить при человеке, при этом неагрессивные, – отмечает заместитель председателя «Ласки» Софья Куликова. – Они дикие, сами себя боятся. Законодательство позволяет после стерилизации, вакцинации, обработки от паразитов отпускать их на волю. Таких собачек можно опознать по специальной бирке с номером в ухе.

В организации используют несколько способов учета животных, помимо бирок. Дольше всего клеймо. Согласно требованиям Российской кинологической федерации, оно ставится в двух местах – на коже внутренней части ушной раковины или же в паховой области. Подопечных «Ласки» клеймуют в левое ухо, чтобы проще было найти метку. А с прошлого года зоозащитники начали еще и чипировать собак и кошек в рамках президентского гранта в пунктах льготной стерилизации. Тысячу животных чипировали – среди них как приютские, так и хозяйские.

– Информация занесена во всероссийскую базу данных чипированных животных Animal-ID, – поясняет Софья. – Система меткования необходима, чтобы вести контроль и учет животных. Мы регулярно сталкиваемся с безответственным отношением к питомцам, находили брошенными своих же подопечных, пристроенных, как мы думали, в добрые руки. Система рабочая, поиск потерявшихся животных при наличии метки гораздо эффективнее. Если собака сбежит, по клеймам клубов легко найти владельцев. Другая ситуация: если человек избавился от питомца, он должен быть наказан. А сегодня его просто невозможно найти.