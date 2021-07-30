Грозовой день: народные приметы на 30 июля

Эта дата в народном календаре получила такие названия: Маринин день, Марина с Лазарем, Лазарники.

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В этот день часто идут грозовые дожди. Наши предки считали, что грозы 30 июля являются особенно опасными. Смотреть на них нельзя, так как можно ослепнуть. Кроме того, грозовые отблески — предвестники пожаров.

В народе святая Марина ассоциировалась с морем, а Лазарь — с отблесками молнии на грозовом небе. Отсюда и произошло название дня — Марина Лазоревая. Про этот день говорили: «На Марину с Лазарем лазоревый свет в сумерках. Или лазоревый цветок лепестки распустил, или далекие сполохи небо освещают».

30 июля на столах наших предков в обязательном порядке присутствовали блюда из рыбы.

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Запреты дня

30 июля при звуках грома нельзя говорить о чем-то важном. Этот разговор может привести к ссоре, недопониманию или краху планов. В этот момент лучше помолчать.

Не рекомендуется в день Марины и Лазаря свататься, а также предлагать встречаться, жениться или же вести разговор о предстоящей свадьбе.

30 июля не подходит для любовных бесед и начала отношений, поскольку чувствам может прийти конец. Поэтому сегодня во избежание ссор, проблем и душевных расстройств лучше повременить с принятием важных решений, связанных с любовью и романтическими отношениями.

По примете, в этот день нельзя сорить деньгами. Кстати, пустая трата еды тоже не приветствуется. В день Марины и Лазаря нужно трезво оценивать собственные запасы, как финансовые, так и другие материальные ресурсы, не тратя их понапрасну. Сегодняшняя экономия будет поощрена святыми большой прибылью в будущем.

Девушкам нельзя ходить с распущенными волосами, иначе в них залетит молния и испортит девичий характер, превратив его в злобный и агрессивный, который будет отталкивать от девицы и парней, и всех окружающих. С таким нравом девушке будет тяжело найти любимого человека, а потому придётся коротать свой век в одиночестве.

Нельзя сегодня разрешать другим использовать ни себя, ни собственные силы, иначе и впоследствии придётся выполнять навязанные функции исполнителя. Сегодня нужно давать отпор любителям пожить за счёт других.

Приметы дня