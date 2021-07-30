Грузовик «Мария-Ра» попал в аварию на трассе Барнаул — Новосибирск

В ДТП пострадали пять человек.

Фото: Telegram-канал «Инцидент Барнаул»

30 июля в 3:50 на 68 км автодороги Р-256 в Искитимском районе произошло столкновение двух автомобилей, сообщает Telegram-канал «Инцидент-Барнаул». Автомобиль ВАЗ-2106 двигался со стороны Барнаула в сторону Новосибирска и врезался в грузовик Volvo, который остановился на запрещающий сигнал светофора, сообщили Telegram-каналу в Госавтоинспекции региона.

Предварительно установлено, что в ДТП пострадали пять человек. Возраст и личности, а также характер травм выясняются. По словам очевидца, водителя «шестёрки» зажало между рулём и сиденьем, на момент прибытия медиков и спасателей он находился без сознания. Также кроме него в салоне были две девушки и два парня.