Какая вы птица по знаку зодиака?

Астрологи рассказали, на каких пернатых похожи представители астрологических символов.

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Каждый из нас, согласно биоритмам, какая-то птица — сова, жаворонок или голубь. Однако не только биоритмы определяют, на каких пернатых мы похожи, но и звёзды. Астрологи сопоставили характеры представителей всех знаков зодиака и некоторых видов птиц и определили, что между поведением людей и пернатых есть много общего. Кто-то ведёт себя как императорский пингвин или павлин, а кто-то — как наглая чайка или беспокойная сойка.

Овен: гордый орёл

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Как настоящий хищник, этот знак зодиака никогда не упустит своего, а для достижения цели способен без лишний раздумий «склевать» тех, кто мешает ему. У Овна боевой характер, сильный и выносливый. Порой он идёт наперекор обстоятельствам и способен «залететь» на такую высоту, которая другим и не снилась.

Телец: императорский пингвин

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Пингвин с достоинством идёт по жизни, не лезет в драку, чётко структурирует свою жизнь. Как пингвины ни рвутся летать, так и Тельцы мечтам и иллюзиям предпочитают ясное понимание действительности и твёрдую почву под ногами.

Близнецы: птица Говорун

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Птица Говорун отличается умом и сообразительностью, как мы знаем из повести Кира Булычёва. Когда не говорит и не летает, любит дремать. Если много разговаривает, может охрипнуть. У этих птиц отличная память и большой багаж знаний, благодаря чему они всегда найдут совет для окружающих. Говорун быстро переключается на что-то новое вместо того, чтобы анализировать полученную информацию.

Рак: ласточка

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Ласточки во время неурядиц предпочитают «улетать в тёплые края». Однако даже бытовые хлопоты эти подвижные птицы могут превратить в отдых и хобби, они никогда не сидят на месте и всегда чем-то заняты. Как правило, моногамны и создают пару на всю жизнь.

Лев: павлин

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Павлины обожают покрасоваться, они хороши собой и знают, как правильно себя подать. Именно благодаря этим навыкам им зачастую прощаются не самый простой нрав, несдержанность на язык и максимальный эгоизм. Львы достаточно эгоистичны и все свои ресурсы тратят на себя.

Дева: птица-секретарь

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Пунктуальна, ответственная, дотошна и даже занудна. Отличный исполнитель в любой сфере. Умеет хранить чужие тайны и всегда готова прийти на помощь. Этим пользуются все кому не лень без зазрения совести.

Весы: попугайчик-неразлучник

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Не представляют себя без пары: им важны близкое общение и взаимная забота. Их обязательно кто-то должен дополнять и уравновешивать. Ценят семью и готовы на многое, чтобы создать общий тёплый мир с другим человеком. Для этого, если необходимо, могут сами построить дом и благоустроить жилище.

Скорпион: сова

Фото: pixabay.com

Мудрая и понимающая, но для недругов — страшный хищник, который может легко «склевать» слабых, не терпит рядом с собой «падали». Совы ведут скрытный образ жизни, при этом внимательно наблюдают за тем, что происходит вокруг. Неохотно пускают кого-то в свой ближний круг, хотя, если знать правильный подход, с ними можно сблизиться, и это общение доставит радость.

Стрелец: сойка

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Беспокойная, лёгкая на подъём, с прекрасным чувством юмора. Сойке не сидится на месте, она всегда находится в поисках лучшей жизни. За живой характер и привлекательную внешность многим она очень нравится. Но сойка не терпит рутины, старается избегать скучных мест и не торопится связать себя семейными узами. Из недостатков — любит передразнивать окружающих.

Козерог: ворон

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Мудрый и серьёзный, любит учиться на протяжении всей жизни. Ворон обладает непростым характером и не очень любит окружающих, но к нему просто нужно найти подход. Ворон осторожен, а действия его тщательно продуманы. Самодостаточен и легко переносит одиночество.

Водолей: чайка

Фото: pixabay.com

Чайка бесстрашна, криклива и сообразительна. Любит витать в облаках и нуждается в большом личном пространстве. Может преобразовывать свои фантазии в творческие решения. В отношениях с партнёром предпочитает равноправный союз, в котором оба участника будут разделять все обязанности поровну. За близких может заклевать любого!

Рыбы: колибри

Фото: pixabay.com

Весёлые, яркие, озорные и игривые. Парят в своих фантазиях, обладают способностью подстраиваться под любые обстоятельства. Непростые времена переживают замирая, ждут пока всё пройдёт само собой. Готовы помочь и пожалеть каждого, кто попросит. Но в паре уживаются плохо, так как из-за яркой индивидуальности их редко кто способен оценить по достоинству.