Концертная история: рассказываем, как идет реконструкция Алтайского музыкального колледжа

Бывший клуб «Зебра» снова станет частью Алтайского краевого музыкального колледжа. Работы проходят в рамках масштабной реконструкции АГМК, которая началась в 2018 году. На первую очередь было выделено из краевого бюджета 43 млн рублей, то на вторую в течение двух лет планируется направить 320 млн рублей.

Сейчас в АГМК демонтируют старые конструкции.

Фото: Наталья Катренко

Один из поводов столь масштабных преобразований – в юбилейной дате, недавно учебное заведение отметило 65-летие. Более веская причина – в изношенности оборудования и изменившихся требованиях к безопасности учащихся, которые год от года становятся жестче. В рамках первого этапа реконструкции в 2018 году полностью привели в порядок четырехэтажный учебный корпус – в здании заменена кровля, инженерные коммуникации, окна, отремонтированы учебные классы, фасад, оборудована звукоизоляция. Второй этап подразумевает работы на оставшихся площадях колледжа – в так называемой пристройке, которая включает в себя административно-учебный корпус, концертный зал и вестибюль, который прежде и занимала «Зебра».

– В конце 1990-х – начале 2000-х годов музыкальный колледж вынужден был сдавать в аренду вестибюль перед концертным залом, выходящий на ул. Папанинцев, – рассказал заместитель директора АГМК по административно-хозяйственной работе Анатолий Надточий. – Новые хозяева ремонтировали за свой счет занимаемые площади, оплачивали коммунальные услуги, а колледж на вырученные за аренду деньги получал возможность содержать большое здание. Но как только в 2000-х годах вышел закон, запрещающий торговать алкоголем в радиусе 100 метров от учебных заведений, контракт с арендаторами был расторгнут, а вестибюль стал неэксплуатируемым помещением АГМК. Так продолжалось 10 лет, пока не настала пора использовать вестибюль по назначению.

Дело в том, что по проекту вестибюль, который прежде занимала «Зебра», является входом в концертный зал с ул. Папанинцев. С его закрытием пришлось заблокировать не только эту часть колледжа, но и зрительский балкон, вход на который должен был осуществлялся как раз через вестибюль. Теперь же зал снова обретет свой исторический вход (здесь разместятся гардероб и фойе), а с восстановлением балкона число мест в нем удастся увеличить с 530 до 680.

Фото: Наталья Катренко

– Изменится планшет сцены, который после реконструкции станет трансформируемым, мобильным, – пояснил Анатолий Александрович. – Иными словами, после выступления пианистов можно будет опустить рояль и освободить место для солистов хора. Разумеемся, здесь будет полностью заменено световое и звуковое оборудование, интерьеры. В итоге после ремонта мы получим еще одну концертную площадку.

Кроме того, у двухэтажной пристройки, соединяющей концертный зал с четырехэтажным корпусом, появится еще один этаж, тем самым площади учебного заведения будут расширены на 1000 кв. метров. В этой части планируется разместить малый репетиционный зал для духовиков, учебные классы и административные кабинеты. Везде будут полностью заменены все инженерные коммуникации – проводка, системы отопления и вентиляции.

– Все эти работы планируется завершить к 2023 году, – говорит Анатолий Надточий. – Пока же мы находимся на стадии не самого приглядного процесса, когда осуществляется демонтаж старых конструкций, вскрытие полов, очищение стен от старой штукатурки. Но без этого этапа не обойтись. В будущем подрядчики (а они успели хорошо зарекомендовать себя на строительстве театра кукол «Сказка») не только реконструируют здание, но и благоустроят нашу территорию, а также приведут в порядок стадион.