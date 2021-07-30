Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому

Выездная регистрация брака перестанет быть бутафорской и станет официальной.

Фото: angarogni.ru

Но не спешите радоваться, для этого нужны будут особые обстоятельства. Поправки в расширение полномочий ЗАГСов внесены в административный регламент предоставления услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния, сообщает «Российская газета».

Пример особых обстоятельств содержится в статье 11 Семейного кодекса. Это может быть беременность, рождение ребёнка, непосредственная угроза жизни одной из сторон. Например, тяжёлая болезнь человека. Пара, может, прожила долгие годы без штампов в паспорте, но в непростые дни для них важно провести церемонию. И сделать это можно будет прямо в больничной палате.

При этом перечень таких обстоятельств не окончательный, другие обстоятельства также могут быть расценены органами ЗАГСа как особые.

Если же сотрудники ЗАГСа ответят отказом, то руководитель данного органа ЗАГС по требованию молодожёнов должен будет выдать официальный письменный отказ. Этот документ можно будет обжаловать в суде.

Обновлённые положения вступают в силу в начале августа. Согласно регламенту специалист, ответственный за проведение государственной регистрации заключения брака, оповестит лиц, вступающих в брак, о времени приезда. Регистрация брака на дому и в больнице будет осуществляться в соответствии с обычной процедурой. Время её проведения не должно превышать 150 минут с учётом времени специалиста в пути до места заключения брака.

При этом экспертное сообщество придерживается мнения, что ЗАГСы должны оказывать платные услуги выездной регистрации при любых условиях. Иными словами, женить за деньги в любом месте, ведь многие мечтают об официальных регистрация на берегу моря или дворцовом интерьере.

Фото: almode.ru

В ЗАГСах придерживаются иной точки зрения: регистрация за пределами госучреждения должна осуществляться только по очень уважительной причине.