На барнаульских рынках можно найти ягоду на любой вкус и цвет

Большинство продуктов мы по традиции покупаем в магазине рядом с домом или в крупных торговых сетях, но порой так хочется свеженьких огурчиков с грядки или спелой малины. Хорошо, когда собрать урожай можно на собственной даче, а если ее нет – стоит отправиться на рынок.

Фото: Александр Ермолович

Дело стихийное

В каждом районе города имеются санкционированные места для уличной торговли. Поэтому найти тех, кто продает урожай с грядки – не проблема. Одним из самых крупных таких мест в центре является Новый рынок. К слову, места для садоводов найти не сложно, они расположены за самим зданием. Сочная зелень, малина, смородина, крыжовник, картофель, правда, пока прошлогодний – чего здесь только нет!

– Стаканчик пол-литровый малины 200 рублей, литровое ведерко – 300, – рассказывает продавщица, показывая на свой урожай. – Сегодня утром только собрали, свежая, непримятая, посмотрите, какая красота! А запах…

Действительно, аромат заставляет приглядеться к крупной ягодке повнимательнее. Тем более малиновое варенье зимой незаменимый помощник в борьбе с простудой.

– Сейчас цена немного упала, еще две недели назад литр за 500 отдавала, – рассказывает продавщица, которая представилась Валентиной. – Дорого? Так ты попробуй ее вырасти – в зиму укрой, весной подкорми. Весна в этом году поздняя была, весь урожай на неделю-две позже, чем обычно, снимаем. Многие растения пострадали, отсюда и цена. Вообще у меня на даче все растет – и виноград, и крыжовник, и вишня. Сейчас черную смородину покупают хорошо, у меня литр 180 рублей, ее можно сварить – и по баночкам, а можно и сырую с сахаром на зиму оставить. Раньше и клубника была, мы с сыном за Озёрками в полях собирали. Правда, и продавцов этим летом с лесной ягодой много было, порой привезешь ведро, простоишь полдня на жаре, так и не продашь. Торговля – дело стихийное.

Еще можно встретить на прилавках и викторию.

– Крупная, сочная, сладкая, не проходите мимо, – зазывает Ирина. – Отдам литр за 350, осталось немного. Зелень для салата возьмите, пучок лука – 50, укропа – 40, салат – 40 рублей – все с собственного огорода. Выращиваю для своей семьи: варенье варим, компоты делаем, а остатки продаю, чтобы дачный сезон оправдать. Ведь сами посудите, за мои восемь соток в год плачу больше 6000 рублей. Плюс проезд на автобусе, а по весне на огород каждый день нужно ездить: то открыть посадки, то закрыть, то полить, то сорняки убрать.

Для любителей кисленького в ассортименте красная и белая смородина. Цена разная – от 100 рублей за стакан. Есть и черника, в одном месте нашлась ежевика, редкость на современном рынке.

Фото: Александр Ермолович

Зелень для салата

Продавцы отмечают, что в этом году покупатели чаще берут пол-литровыми стаканчиками, редко когда с пустыми ведрами приходят за урожаем.

– Вишни в этом году мало, а вот спрос на нее всегда большой, – продолжает Ирина. – Я за 80 рублей литр продавала, а некоторые и за 150. Сейчас малина хорошо идет, крыжовник люди берут, но обычно небольшими порциями – поесть, варенье из него не сделаешь, в компот тоже смысла нет добавлять. Вообще в этом году ягоды меньше, но и покупательская способность упала. К тому же хорошим конкурентом выступают и продавцы с привозными фруктами, овощами. Посмотрите, у них цены вдвое ниже наших. С оптом сложно спорить.

– Покупайте огурчики, на засолку самое оно, у меня и укроп есть, и листья смородины, и хрен – все, что нужно для маринада, – зазывает продавщица, женщина лет 50. – Килограмм – 90 рублей. Если на еду, то за вечер съедите, а если надумаете посолить, то лучше ведерко берите, в нем 5 кг будет, за 300 отдам.

– Мне килограмм, на салатик, а вот на засолку я за углом взяла, привозные, по 60 рублей, – делится мимо проходящая покупательница, показывая пакет, полный зеленых пупырчатых.

На прилавках появились и первые домашние помидоры – 300 рублей за кг. Да, сравнивать с привозными не хочется, выглядят они гораздо аппетитнее, вот только цена у привозных совсем другая – от 90 рублей за кг.

Как правило, грибная пора стартует в начале августа, но уже и сейчас на прилавках можно встретить грибы. От 350 за килограмм.

– На прошлых выходных много привозил белых, – говорит мужчина-продавец. – Собирали под Волчихой, в бору, целый багажник. Конечно, и цена была приличная, везем-то издалека. Сейчас, видите, два ведерка майонезных у меня осталось с груздями, они для засолки хороши. А вообще, под Барнаулом много грибных мест, к примеру, белые, грузди, лисички и сыроежки с большей вероятностью можно встретить в березовом и сосновом лесу. Маслята растут преимущественно в сосновом, а рыжики и волнушки – в березовом. На лугах и пастбищах можно найти шампиньоны. Но пора грибная все же наступит чуть позже, как только установится теплая и дождливая погода.