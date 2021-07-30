Налетай, подешевело: в Алтайском крае снизились цены на овощи и продукты из потребительской корзины

С начала лета в Алтайском крае наблюдались высокие цены на популярные овощи, которые годом ранее стоили в разы меньше.

Фото: pixcabay.com

И вот хорошие новости: в концу июля произошло сезонное снижение цен на некоторые продукты питания, сообщает сайт Минэкономразвития края.

Так, по данным Алтайкрайстата, произошло снижение цен на огурцы (на 10,9%), картофель (на 8,2%), помидоры (на 5,5%), капусту белокочанную (на 2,6%), лук репчатый (на 0,8%). Также отмечается снижение цен на творог, молоко, яйца, подсолнечное масло.

И это отличная новость, ведь за последние полгода овощи в Алтайском крае подорожали на 20%. Традиционно доступные по цене морковь и свёкла стали стоить дороже бананов! А цена минимального набора продуктов питания в Алтайском крае перевалила за 5 тыс. рублей.