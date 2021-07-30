Небо. Парашют. Девушка. История одной парашютистки

Дарья Заглядина – молодая мама, ее второму ребенку два месяца. Но это не остановило ее от очередного прыжка с парашютом.

Фото: из архива Дарьи Заглядиной.

Психолог Дарья Заглядина – один из самых стабильных участников парашютной команды в Алтайском крае. Говорю сейчас не о результатах, а о регулярных прыжках, активном участии в жизни клуба. Как начала в 2014 году покорять расплескавшуюся синеву, так и продолжает до сих пор.

За компанию

А первый прыжок в ее жизни был, как это часто бывает, случайным. Конечно, невзначай прыгнуть с парашютом достаточно тяжело, но Дарья на аэродром пришла за компанию.

– У меня есть знакомый, который боялся высоты, и вот таким образом решил этот страх преодолеть. Он позвал меня и брата моего мужа, я на тот момент вообще ничего об этом не знала – где у нас аэродром, сколько стоит и т.д., – вспоминает парашютистка.

Страха поначалу не было, все время инструктажа компания смельчаков хохотала, выводя из себя инструктора Алексея Рыбальченко. А вот когда сели в самолет и Ан-12 начал разбег, стало не по себе.

– Глянула вниз, высота метров 300, спрашиваю: сейчас прыгать будем? Инструктор отвечает: нет, еще в три раза выше. Обычно я краснею, когда волнуюсь, а тут в первый раз в жизни побелела, – рассказывает Дарья.

Фото: Ярослав Махначёв

Муж одобрил

Говорят, второй прыжок страшнее первого – ты уже знаешь, что тебя ждет. Дарья точно знала, что хочет повторить, и через месяц вскоре пришла на аэродром прыгать в тандеме. Это уже по-взрослому, с 2500. И в тот год Заглядина, как по графику, приезжала на аэродром раз в месяц, в итоге еще четыре раза прыгнув в тандеме. А потом начала покорять небо самостоятельно.

– Высоты я никогда не боялась. Вернее, не задумывалась об этом, но на балконы выходить было не страшно. А после того как начала прыгать, появился страх малых высот. На 1500-х метрах над землей я спокойна. А вот с девятого этажа вниз смотрю и думаю, что парашют с такого расстояния не успеет раскрыться. А еще после начала прыжков появилась авиафобия, не могла летать на пассажирских самолетах, видимо, потому что за спиной не было парашюта. Только недавно с этим справилась, – рассказывает Дарья.

Официально Дарья является спортсменом-парашютистом.

– В принципе, спортсменами становятся все, кто оформляет документы, страховку, заводит парашютную книжку, проходит медкомиссию, обучение, а не просто в тандеме прыгает несколько раз. Но спортсмены тоже разные. Для одних это профессия или стиль жизни, они участвуют в соревнованиях, ставят рекорды. Я прыгаю для себя, просто потому что нравится, – поясняет Дарья.

Сейчас за ее плечами более 250 прыжков. Последний – на днях, меньше чем через два месяца после родов.

– В первые годы у меня было по 90 прыжков за сезон, это много и непросто. А сейчас просто решила, что не хочу пропускать сезон, надо отметиться в небе, – говорит спортсменка. – Кто-то говорит, что прыжки, адреналин могут негативно повлиять на здоровье молодой мамы. Но у меня, наоборот, было чувство, что вернулась в родную стихию.

Прыгала она в тандеме, что вызвало улыбку у всех на аэродроме – с ее-то опытом, и прыжок для новичков. Но никто не отговаривал.

– У нас в клубе спортсменов, кто прыгает стабильно, регулярно – человек двадцать, единая дружная команда. А так, есть кто приходит, увлекается, потом угасает: переезжает, или просто пропадает интерес. Девчонки бросают после родов.

Дарья первый прыжок совершила, когда старшему ребенку было три года, так что на ее увлечение детская тема никак не повлияла. А вот супруг поначалу был против. Даша поступило хитро: сначала познакомила его с командой, потом принесла домой парашют, показала, как он работает, что от чего зависит. Муж, человек с техническим складом ума, понял, что конструкция надежная и логичная – и смирился. Но сам так еще и не прыгнул, а жена и не настаивает.

Фото: Ярослав Махначёв.

Приземлилась на сосну

Каждый прыжок не похож на предыдущий. Вот и Дарье За 250 с лишним прыжков есть что вспомнить.

– Сразу скажу, что я ни разу не отцеплялась (отцепка – это когда не срабатывает основной парашют, его отщелкивают и используют запасной). Это хорошо, хотя, говорят, мировоззрение после таких прыжков меняется. Но неприятные случаи тоже были. Однажды приземлилась на дерево, давно, еще когда с круглым куполом прыгала, а не с «крылом». Повисла на огромной сосне, снимали меня всем аэродромом, а до этого два часа искали в лесу. Когда сняли, я была одним большим синяком. Но и это не остановило, – вспоминает Дарья.

Позитива, конечно же, было больше. И с флагами организаций, в которых работала, с неба спускалась, и с вертолета прыгала, и уменьшенный купол на юбилейный сотый прыжок (а круглые цифры отмечают все парашютисты) получила, что означает переход на новый уровень.

Сейчас Дарья несколько сбавила обороты, даже личный парашют продала, пользуется арендным в Барнаульском авиаспортклубе, это выгоднее, ведь вся амуниция хорошего уровня стоит, как автомобиль. Но эта пауза – ненадолго.

– Я задумывалась о спортивных или фигурных прыжках, думаю, рано или поздно приду к этому. Сейчас мне надо побыть мамой, а потом уже к прыжкам. Я уже начинала постигать азы групповой акробатики, но в последнее время мне больше нравится выполнение фигур в свободном одиночном падении, своего рода фристайл, фрифлай, – планирует Дарья.

Можешь летать – лети

В июне этого года на кемеровском аэродроме «Танай» разбился самолет с парашютистами на борту, среди погибших были и барнаульцы – пилот Александр Шейкин и парашютист-рекордсмен Алексей Рыбальченко, тот самый первый инструктор Дарьи, которого она не слушала на дебютном прыжке.

– Это невероятная трагедия, которую мы все переживаем до сих пор. С одной стороны, они разбились не во время прыжка, а на борту самолета. С другой, понятно, что парашютисты рискуют. Но риск есть везде. То, что суждено – не изменить. Меня многие спрашивают, зачем я это делаю, психология называет этот спорт девиантным поведением, сравнивая с попытками причинить себе вред. Я не могу словами объяснить свою любовь в небу, это другая жизнь, это надо чувствовать. Это не помеха семье, работе, повседневной жизни, наоборот, помогает по-другому относиться к ней. Смысл бояться чего-то на земле, если ты можешь летать?