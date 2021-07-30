СГК вернул горячую воду в краны горожан раньше срока

В пятницу, 30 июля, теплоноситель начал поступать к 182 объектам —потребителям Барнаульской ТЭЦ-2 в Ленинском и Железнодорожном районах.

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Горячая вода на неделю раньше срока появилась у 13 029 жителей, информирует Telegram-канал компании. Отключение связано с гидравлическими испытаниями и ремонтами тепловых сетей в контуре Барнаульской ТЭЦ-2. Работы продлятся до 5 августа, но на подаче горячей воды это не отразится. Список домов, в которые вновь поступает горячая вода, опубликован в Telegram-канале СГК. Если ваш дом есть в списке, но вода не появилась, нужно обратиться в управляющую организацию.