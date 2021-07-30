«Школьные» выплаты начнут давать раньше

Президент России Владимир Путин в среду, 28 июля, поручил досрочно, со 2 августа, начать единовременные выплаты на школьников по 10 тыс. рублей.

Так, в ходе совещания глава государства поставил вопрос о более раннем начале проведения единовременных выплат на школьников, то есть до намеченной даты — 16 августа, сообщают «Известия. Президент отметил, что это позволит гражданам не спеша подготовиться к началу нового учебного года.

Глава Минтруда Антон Котяков в свою очередь доложил, что технически всё готово к тому, чтобы осуществлять выплаты уже со 2 августа. Министр также сообщил, что Пенсионный фонд России (ПФР) уже принял заявление на школьные выплаты на детей от 12,4 млн родителей. Решения о назначении выплаты уже приняты в отношении 16,5 млн детей

Напоминаем, обратиться за единовременной выплатой для подготовки детей к школе можно до конца октября 2021 года на сайте госуслуг или в Пенсионный фонд.