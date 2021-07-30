Сразу три барнаульские команды проведут дома матчи любительского первенства страны

В пятницу, 31 июля, «Темп», «Полимер» и молодёжное «Динамо» проведут домашние матчи второго этапа первенства ЛФК (зона «Сибирь»).

Фото: ФК «Темп»

Первым в борьбу вступит «Темп», который встретится с «Енисеем-М». Игра состоится в СК «Темп» (1-й Балтийский проезд, 9), начало в 16:30. «Динамо-М» сыграет с «Распадской» из Междуреченска, эта встреча начнется в 18:30 на стадионе «Динамо» (ул. Никитина, 55). И, наконец, «Полимер» на одноимённом стадионе (ул. Малахова, 177б) примет красноярский «Рассвет», начало в 19:00. Вход на все игры свободный, болельщиков просят соблюдать масочный режим.

Отметим, что во втором этапе первенства ЛФК (зона «Сибирь») играет девять команд, из которых три представляет Барнаул — это наибольшее представительство среди всех городов — участников турнира. На данный момент «Темп» идёт на второй строчке, «Полимер» — на седьмой, «Динамо-М» замыкает турнирную таблицу.