Сроки предоставления ПЦР-тестов для въезжающих в РФ увеличены

Об этом говорится в приказе руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: zg66.ru

С 30 июля россияне, пребывающие из-за границы, должны будут загрузить на сайт госуслуг результаты тестирования на коронавирус в течение четырех дней после приезда, а не трёх, как сейчас. На данный момент гражданам в течение трёх календарных дней со дня прибытия в Россию необходимо пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результата они должны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

От ПЦР-тестирования при этом освобождены граждане, сделавшие прививку от коронавируса не позднее 12 месяцев назад или переболевшие не позднее шести месяцев назад и имеющие официальное тому подтверждение.