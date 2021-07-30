Барнаульский студент станет участником всероссийского форума

Студент-экономист Алтайского филиала РАНХиГС Владислав Даренский стал бронзовым призёром Кубка «Управляй!»

Владислав Даренский

Фото: alt.ranepa.ru

Определены участники Всероссийского форума «Россия — страна возможностей», который пройдёт с 8 по 12 сентября. За место в финале, проходившем в декабре 2020 года, боролись 1 165 студентов из 91 вуза и колледжа страны. Финалистами стали 157 человек. К слову, на отборочный этап третьего сезона проекта было подано более 120 600 заявок.

В финале конкурса студенты соревновались в управлении виртуальной компанией в команде от 3 до 5 человек. Участники принимали управленческие решения и планировали ключевые бизнес-показатели фирмы. Навыки студентов оценивали приглашённые эксперты из крупнейших компаний-работодателей.

Финалист Владислав Даренский рассказывает: «Главное для меня в кубке — это люди. За всё время конкурса я был участником трёх команд, которые формировались из незнакомцев. Но нам удалось сформировать слаженную команду. Этот опыт меня многому научил, придал уверенности в себе».

В 2021 году из-за коронавирусных ограничений форум «Россия — страна возможностей» будет совмещён с фестивалем «Таврида-АРТ». Мероприятия запланированы в Крыму. В рамках форума пройдут активности различных проектов платформы «Россия — страна возможностей», награждение победителей и лауреатов конкурсов и олимпиад, развлекательная программа, образовательные, спортивные и культурные мероприятия.

Онлайн-трансляцию форума смогут посмотреть все жители страны.

