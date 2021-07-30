В Алтайском крае ввели в строй новые асфальтобетонные заводы

По сообщению краевого Министерства транспорта, новые производства расположены в Каменском и Родинском районе. Обе установки в течение нынешнего строительного сезона будут использованы при ремонте дорог, находящихся в непосредственной близости от них. Заводы быстро монтируются, просты в обслуживании, а производят на их мощностях асфальтобетонные смеси и щебёночно-мастичный асфальтобетон.

Фото: mintrans22.ru

Новый завод, расположенный в Камне-на-Оби, будет обслуживать дорожные работы на автомобильной дороге Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области, на участке, который проходит через город.

— Установка необходима для работы на объектах регионального и местного значения, а также ближайших районов, Крутихинского и Тюменцевского. Производительность завода 160 тонн в час, более тысячи тонн в смену, этого материала достаточно для ремонта 2,5 километра дорожного покрытия, — рассказал начальник Центрального ДСУ Дмитрий Эйхлер.

Как сообщают в ведомстве, в краевой Минтранс неоднократно обращались жители края и гости из Новосибирской области с просьбой отремонтировать дорогу, которая связывает Алтайский край с Новосибирской областью. Тем более что по ней проходит туристический маршрут на солёные озёра Алтая.

Ещё один асфальтобетонный завод дорожники Юго-Западного ДСУ запустили в Родинском районе. Пока он работает в тестовом режиме, его производительность — 100 тонн в час. Производимые здесь материалы будут использованы в строительстве 6-километрового участка автодороги Волчиха — Родино — Благовещенка — Кулунда. Завод рассчитан также на работы в Волчихинском, Кулундинском, Ключевском и Михайловском районах.