В барнаульском посёлке обустроили спортивную площадку

В поселке Черницк благодаря проекту поддержки местных инициатив появилась спортивная площадка, сообщается на официальном сайте города.

Фото: barnaul.org

Её обустроили на территории школы №95. На площадке уложили безопасное резиновое покрытие, нанесли разметку.

Также появился спортивный инвентарь: баскетбольные кольца, волейбольные стойки с сеткой, ворота для мини-футбола, ограждение по периметру площадки.

Стоимость работ составила более 1,4 миллиона рублей. Из них 95 тысяч рублей вложили сами жители, 20 тысяч рублей – юридические лица. А остальные средства выделены из краевого и городского бюджетов.

Справка: Программа поддержки местных инициатив – это практика инициативного бюджетирования, которая дает жителям возможность благоустраивать свои территории. Барнаульцы сами выбирают проекты для реализации, принимают участие в их финансировании, контролируют выполнение работ.

Напомним, что на территории пригорода Барнаула в 2021 году реализуют 8 проектов, финансируемых из краевого бюджета.

Детские спортивные площадки появятся также в поселках Власиха, Мохнатушка и селе Гоньба. В поселке Центральном обустроят разворотную площадку маршрутного транспорта и остановочный пункт.

В поселке Научный городок по ул.Гвардейской и на станции Ползуново по ул.Ивлева проведут ремонт дорог. В поселке Казенная Заимка по ул.Садовая обустроят систему уличного освещения.

