В пункте вакцинации в «Геомаркете» есть вакцина «Спутник Лайт»

В Алтайский край поступила вакцина «Спутник Лайт», которую рекомендуют использовать для ревакцинации. В том числе она есть в недавно открывшемся крупном пункте вакцинации в ТЦ «Геомаркет».

Фото: sputnik-lite.com



Сколько именно доз вакцины «Спутник Лайт» находится в этом прививочном центре, нам по телефону не уточнили. Однако рассказали, что вакцина есть, а чтобы сделать ревакцинацию, вместе со всеми обычными для медицинских процедур документами нужно принести распечатанный с сайта госуслуг сертификат о вакцинации или его бумажную версию. Первичную вакцинацию этим препаратом в данном пункте не проводят, а только ревакцинацию.

Напомним, пункт занимает 230 кв. метров в торговом центре на пересечении проспекта Ленина и ул. Петра Сухова. Он разделён на зону ожидания, зал для осмотра пациентов и процедурный кабинет. Одновременно работают 5–6 врачей, а в прививочном кабинете принимают сразу двух человек. Ежедневно здесь могут привить до 700 человек. Пункт работает с 10 до 19 часов каждый день, включая выходные. Записаться на вакцинацию можно через сайт госуслуг или по телефонам: 8 -958-516-47-84, 8-963-531-32-05.

Вакцинация проводится в порядке живой очереди. Перед процедурой каждого желающего осмотрит врач, измерит температуру, давление и сатурацию. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС и средства индивидуальной защиты. Пункт вакцинации в «Геомаркете» обслуживают поликлиника городской больницы № 3 и поликлиника № 10.