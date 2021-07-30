Вопросы предупреждения происшествий, связанных с использованием газа в быту, обсудили в мэрии

В городской администрации 30 июля 2021 года прошло совещание по вопросам безопасного использования газа в многоквартирных жилых домах. В мероприятии участвовали представители мэрии и газовой инспекции. Присутствовавшие обсудили взрыв газовоздушной смеси, который случился 28 июля на улице Молодёжной.

«В результате чрезвычайной ситуации повреждены балкон и несущая стена. Также пострадали два человека. Они находятся в больнице», — доложил начальник Управления по делам гражданской обороны и ЧС Владимир Драчёв.

«В сложившейся обстановке газовики должны усилить надзорные меры», — заявил замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Пашковский.

Чиновник пояснил, что для снижения частоты взрывов и утечек в регионе необходимо принять ряд мер:

1. Ограничивать подачу газа в квартиры, по которым отсутствуют договоры обслуживания. Заняться этим должны «Алейскмежрайгаз», «Газпром газораспределение Барнаул».

2. Обязать службы предоставлять мэрии списки подписанных соглашений. К работе с документами и населением при этом привлекут управляющие компании.

3. Провести собрания по оформлению соответствующих договоров в муниципалитетах Алтайского края.

4. Организовать рейды для обучения граждан правилам пользования газом и газовым оборудованием. В числе кураторов мероприятий выступит Управление ГО ЧС.

Эти меры, по словам участников совещания, должны помочь свести к нулю ситуации, подобные той, что случилась на улице Молодёжной.