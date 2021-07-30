Жертвы реки Алей: ещё один 10-летний мальчик утонул в Алтайском крае

ГУ МЧС по Алтайскому краю неустанно напоминают родителям, что купающиеся без присмотра дети — это опасно, но случаи утопления следуют один за другим.

Река Алей, фото: skachat-kartinki.ru

СК РФ по Алтайскому краю сообщает, что с начала купального сезона утонуло уже шесть детей. Последний случай произошёл 27 июля. Мальчик ушёл из дома в Третьяковском районе купаться с друзьями. Когда к вечеру ребёнок не вернулся домой, начались его поиски. 29 июля тело 10-летнего мальчика с признаками утопления нашли в реке Алей, со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры сообщил Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Подобный случай на реке Алей с ребёнком такого же возраста произошёл 19 июля 2021 года.Через три дня тело мальчика было найдено на дне в 600 метрах ниже по течению от места утопления.

СК РФ по Алтайскому краю напоминает о правилах безопасности отдыха на воде:



— купание должно происходить только в разрешённых местах, на благоустроенных пляжах;



—нельзя купаться у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших местах;



— категорически запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения;



— лучше купаться несколько раз по 15–20 минут, так как при охлаждении могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания и потеря сознания;



— не следует входить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, так как при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, приводящее к остановке сердца;



— не разрешается нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к близко проходящим лодкам, катерам, судам;



— нельзя отплывать далеко от берега на надувных матрасах и кругах, если вы не умеете плавать;



— находясь на лодках, опасно пересаживаться, садиться на борта, перегружать лодку сверх установленной нормы, кататься возле шлюзов, плотин и посреди фарватера реки;



— важно помнить, что ограничительные знаки на воде указывают на конец акватории с проверенным дном;



— взрослым необходимо помнить, что нельзя оставлять купающихся детей без присмотра одних.