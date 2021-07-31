Как отучить кота лежать на клавиатуре: 10 правил для владельцев кошек

Коты живут с человеком бок о бок больше 11 тысяч лет. И всё же мы знаем о них не так много, как хотелось бы. Нервы и расцарапанные руки могут стать ценой неведения некоторых особенностей этих милых питомцев.

Фото: canva.com

Современные кошки играют на планшетах в игры, смотрят телевизор, едят специальный корм и даже носят одежду. При этом природные инстинкты и потребности усатых никуда не делись, и если с кошками не заниматься, то они, действительно будут страдать в четырех стенах. Немногие знают, что скука и безделье – одни из самых частых причин появления у кошек нежелательного и разрушительного поведения. Кошки даже могут страдать депрессией, если их жизнь состоит только из сна и еды.

Вообще отношения между котами и людьми представляют из себя нечто особенное. Но иногда случается, что ожидания, связанные с содержанием котика, себя не оправдывают. В этом не нужно винить животное – оно не способно придумать и воплотить план мести, специально вести себя плохо. Ответственность за поведение питомца целиком и полностью лежит на плечах хозяина.

«Вечерний Барнаул» подготовил обзор правил, которые сделают ваших котиков немного счастливее.

Фото: canva.com

1. Коту нужен чистый ухоженный туалет

В противном случае возникнут проблемы с тем, где четвероногий справляет нужду. Лоток нужно размещать в месте без сквозняков, и где нет постоянной «толкучки» домочадцев. Также важно чтобы питомцу нравился наполнитель. Но самое главное – лоток нужно регулярно чистить. Ни одна уважающая себя кошка не будет ходить в грязный.

И еще совет тем, кто покупает своим котам закрытые лотки: они должны иметь несколько выходов. Кошкам нужен путь к отступлению, они не любят чувствовать себя загнанными в угол.

2. О важности когтей

Не удаляйте когти. Они помогают вести привычный образ жизни даже домашней кошечке. За коготками питомца просто нужно ухаживать: вовремя подстригать и предоставить животному специальное приспособление для стачивания – когтеточку.

Когда котам необходимо поточить свои когти, то никакие увещевания пощадить ваш новый диван не помогут. Поэтому сделайте из войлока и фанеры несколько тренажёров, которые они смогут царапать без ущерба для мебели и стен.

Фото: canva.com

3. Переключайте нежелательное поведение

Если ваша кошка испытывает поведенческие проблемы, игра поможет переключить ее с разрушительной активности на созидательную.

4. Комнатные растения

Животные не портят назло хозяину, они лишь пытаются найти выход из определённой ситуации. Природа научила их самостоятельно заботиться о здоровье и пропитании, но, поскольку не всегда у домашних кошек есть возможность погулять в зелёном летнем саду, они ищут спасения на подоконнике, среди цветочных горшков.

Следует помнить, что некоторые комнатные цветки токсичны для котов. Например, алоэ, нарцисс или азалия. Учитывая особый интерес кошачьих к исследованию всех подоконников и укромных уголков, не стоит лишний раз рисковать. Ведь животное может попробовать растение на вкус.

5. Вычёсывание полезно для кожи

С возрастом домашние любимцы всё чаще начинают страдать от проблем с кожей. Это происходит из-за изменения в работе сальных желез и невозможности самостоятельного умывания из-за потери гибкости.

Профилактикой таковых проблем станет регулярное вычесывание питомца (хотя бы 1–2 раза в неделю). Не лишней будет также замена кошачьего шампуня на более мягкое уходовое средство.

6. Правила есть правила

В семьях, где живут животные, иногда забывают одну простую истину: правил должен придерживаться каждый член семейства. Например, если еду выпрашивать со стола нельзя, ни один из домочадцев не должен разрешать кошке это делать. В противном случае она никогда не поймет, что действительно хорошо, а что плохо.

7. Не оставляйте котика в одного в полной темноте

Вопреки распространенному мнению, кошки не способны видеть в полной темноте. Им нужен хоть какой-то, пусть даже крошечный, источник света. Иначе они будут вынуждены сидеть на месте и ждать утра. А пока сидят, они обязательно заскучают. И это самое страшное. Сенсорная депривация (лишение всех ощущений) и человека легко доводит до безумия, что говорить о кошках. Поэтому, оставляя любимца дома на ночь одного, не задергивайте шторы. Можно включить ночной светильник на батарейках.

Фото: canva.com

8. Нельзя часто передвигать мебель

Особенно если питомец уже в годах. В знакомой обстановке кошки чаще опираются на обоняние и слух, чем на зрение. Большие глаза медленно перестраиваются при фокусировании на объектах, расположенных далеко и близко. А потому зрение животных приспосабливается к месту обитания. Бродячие коты в основном дальнозоркие, домашние — близорукие. Представьте, сколько раз вы ударитесь мизинчиком, если побежите в новой обстановке с закрытыми глазами.

9. Нельзя отдавать кота друзьям на время отпуска

Кота лучше оставить дома. Это может показаться жестоким решением, но только на первый взгляд. В привычной обстановке питомец будет испытывать меньший стресс от пропажи хозяина. А те же друзья могут приходить раз в 3 дня и досыпать еды, менять воду и наполнитель.

10. На рабочем столе

К слову, некоторые владельцы сами провоцируют своих питомцев, показывая им на компьютере интересные ролики, например, различных животных. Этого делать нельзя. Кот не понимает, когда можно, а когда нельзя подходить к гаджету. Поэтому не поощряйте его интерес к устройству.

Если вы работаете за компьютером, то несомненно знаете потрясающую способность кошачьих располагаться прямо на вашей клавиатуре. А ведь достаточно просто поставить рядом с собой на столе пустую коробку, и кот сразу перестанет вам досаждать.