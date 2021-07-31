Алло, мы отдыхаем на Алтае: топ-5 популярных мест отдыха в Алтайском крае

Аналитики МТС составили рейтинг самых популярных летних туристических локаций Алтайского края, проанализировав обезличенный мобильный трафик за первые два летних месяца 2021 года в местах традиционного притяжения туристов.

Фото: canva.com

Как сообщает пресс-служба компании, лидером в рейтинге самых популярных мест отдыха стало озеро Яровое. В среднем туристы проводили на курорте около недели, во время отдыха активно развлекались в сети: вели прямые эфиры, обменивались тяжёлым контентом в соцсетях и мессенджерах, смотрели кино и сериалы. Такая онлайн-активность стала возможной благодаря установке дополнительного телеком-оборудования на территории турзоны весной 2021 года.

На втором по популярности месте — круглогодичный курорт Белокуриха, где за первое полугодие 2021 года, благодаря в том числе новому телеком-оборудованию, был отмечен максимальный прирост интернет-трафика — в три раза по сравнению с прошлым годом.

Первую тройку замыкает озеро Ая, один из немногочисленных водоёмов, где летом вода хорошо прогревается. Озеро стало любимым местом отдыха не только жителей, но и гостей Алтайского края. Здесь отдыхающие проводили меньше времени — пять дней, также активно качая тяжёлый контент.

В рейтинг вернулась «Бирюзовая Катунь»: в прошлом году она не вошла в тоо-5, а в нынешнем сезоне благодаря тройному приросту трафика курорт вернулся на прежние позиции и занял четвёртое место.

Пятёрку самых популярных туристических локаций в Алтайском крае замыкает Кулундинское озеро — самое крупное озеро в регионе.