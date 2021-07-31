Алтайские школьники перейдут на пятидневку

Из-за новых образовательных стандартов с 1 сентября 2022 года все школы будут работать пять дней в неделю, об этом сказал министр образования и науки региона Максим Костенко 30 июля на онлайн пресс-конференции.

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Изменения будут происходить постепенно. Но школам уже предлагаются конкретные шаги для перехода. В новых стандартах ФГОС есть всё необходимое для нововведения.

В августе Костенко обсудит вопрос перехода с муниципалитетами. Напомним, что сейчас около половины школ региона учится шесть дней в неделю.