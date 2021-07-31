Барнаулец украл лотки для бетона на стройке

Преступнику удалось выручить более 16 000 рублей.

Фото: unsplash.com

30 июля 2021 года в полицию поступило заявление от прораба строительной компании. По словам мужчины, со стройки украли четыре лотка для бетона. Каждая ёмкость весила больше тонны, говорится на сайте ГУ МВД России по региону.

В ходе расследования выяснилось, что преступник был один. Им оказался 37-летний барнаулец.

Злоумышленник пояснил, что изделия ему помог унести водитель грузовика. Потом краденое увезли в пункт приёма металла. Там преступник и получил деньги.

Мужчина сразу признал вину. По факту кражи возбуждено уголовное дело.