Барнаульских предпринимателей приглашают на вебинар о привлечении средств для бизнес-проектов

5 августа 2021 года состоится межрегиональный открытый вебинар для представителей малого и среднего предпринимательства «Краудфинансирование. Как привлечь средства для бизнес-проектов».

Фото: unsplash.com

Организатором выступает Банк России. Мероприятие пройдет с 14 часов до 15 часов 30 минут по местному времени, сообщается на сайте регионального центра «Мой бизнес».

Спикерами вебинара будут эксперты Банка России, представитель инвестиционной платформы. А также компании, имеющие опыт привлечения финансирования. Слушатели узнают об инвестиционных платформах, мерах государственной поддержки и нормативных требованиях инвестиционным платформам.

Кроме того, предпринимателям приведут реальные примеры о привлечении заемного финансирования субъектами малого и среднего предпринимательства через инвестиционную платформу. Помимо этого, расскажут о перспективах развития краудфинансирования.

Вебинар пройдёт на платформе iMind, ID мероприятия: 328-800- 008

Для участия в вебинаре необходима предварительная регистрация по ссылке.

Ознакомиться с программой вебинара и инструкцией по подключению к вебинару можно ссылке.