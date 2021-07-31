Как принять верное решение? Советы эксперта

Жизнь каждого человека состоит из череды принимаемых решений. Некоторые из них могут кардинально изменить дальнейшую жизнь. При этом необходимость сделать выбор у многих людей вызывает большие трудности. «Вечерний Барнаул» разобрался, как сделать процесс принятия решений наиболее эффективным.

Фото: canva.com

Безусловно, принять правильное решение бывает сложно. Это связано с тем, что порой трудно предугадать результат, отсюда возникают сомнения. Людям нужны доли секунды, чтобы принять одни решения, тогда как другие не дают уснуть по ночам. Мысли об этом терзают часами, днями, неделями, а иногда и дольше.



Кандидат социологических наук, доцент кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС Ян Меженин рассказал простые правила, которых нужно придерживаться, чтобы сомнений возникало меньше. По мнению эксперта, приведённые способы помогут продуктивнее анализировать ситуации и становиться увереннее при любых жизненных обстоятельствах.

1. Подумайте, чего вы действительно хотите. Совершая какое-то действие, мы стремимся удовлетворить свои желания, но бывает и так, что за «свои» принимаются желания других людей. По этому принципу мы покупаем в супермаркетах разрекламированный товар, который размещён возле кассы. И только потом задумываемся о том, действительно ли мы хотели его купить.

Фото: canva.com

2. Взвесьте плюсы и минусы. Разделите лист бумаги на две колонки. Одну колонку назовите «минусы», а другую «плюсы». Представьте, какие положительные и отрицательные последствия могут наступить, если вы остановите свой выбор на конкретном варианте. Запишите все варианты, которые придут в голову, и, возможно, одна из колонок существенно перевесит другую.

3. Учитывайте конечную цель. Ломая голову над тем, как поступить, мы примерно представляем себе последствия выбора. Поэтому, принимая решение, нужно понять, будут ли эти последствия способствовать достижению конечной цели. Например, дилемма «звонить или не звонить» легко решается в зависимости от цели. Если цель — это общение с человеком, то звонить нужно. Если же необходимо узнать, хочется ли этому человеку пообщаться с вами, то лучше подождать.

4. Расставьте приоритеты. Бывает так, что нам необходимо принять несколько решений или выполнить ряд действий, а для этого необходимо понять, что делать в первую очередь, а что — в последнюю. В первую очередь всегда нужно делать то, что очень важно, но легко выполнимо; во вторую то, что очень важно и трудновыполнимо; в третью — не очень важно и легко выполнимо; и наконец, неважно и трудновыполнимо. Для школьников, например, целесообразно сначала сделать уроки, затем разобраться в пропущенном материале, затем погулять на улице и, наконец, попытаться пройти сложный уровень в компьютерной игре.

Фото: canva.com

5. Используйте жребий. Он не столько укажет на правильный выбор, сколько подтолкнёт человека к самостоятельному решению. Зачастую решение уже выбрано подсознательно и, если монетка подсказывает тот вариант, который вы меньше всего хотите, всегда можно её перекинуть заново.

6. Помните, если вы всё-таки не можете выбрать то, как поступить, значит, вы уже приняли решение оставить всё по-старому.