Красота — страшная сила: барнаульские тараканы нужны для фотосессии

Объявление о поиске тараканов в качестве фотомоделей стало самым просматриваемым в Алтайском крае.

Фото: do.ngs.ru

27 июля владелец одного из Telegram-канала опубликовал на «Авито» объявление с просьбой предоставить тараканов для необычной фотосессии. Видимо, нужен особый таракан, потому что в объявлении сказано, что в интернете автор подходящего не нашёл и решил поспрашивать у «народа». Предлагаемая арендная плата за один «экземпляр» составила 5000 рублей. В качестве бонуса блогер обещает оставить в своём канале ссылку на хозяина таракана.

В конце указано, что если таракан будет из Барнаула, то это будет плюсом. Почему именно из Барнаула — непонятно. Сам автор находится в Москве, поэтому просит выслать таракана почтой или службой доставки.

Естественно, это очень заинтересовало барнаульцев, подобное здесь видят впервые. Меньше чем за сутки объявление посмотрели более 700 человек. Это сделало его самым просматриваемым в Алтайском крае.