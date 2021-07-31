Почти 3000 тысячи барнаульцев пострадали от клещей

Из них 482 ребёнка до 14 лет.
С апреля 2021 года в поликлиники Алтайского края после укуса клещей обратились 8 828 человек. Из них 2 509 детей до 14 лет, говорится на сайте Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Из общего числа пострадавших 2 567 человек жители города Барнаула.
С начала эпидсезона зарегистрировано 246 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 47 детей до 14 лет и 3 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у 1 ребенка. Подтверждены 5 случаев заболевания клещевым энцефалитом. В стационарах края находятся 3 больных с подозрением клещевой энцефалит.
Специалисты Роспотребнадзора по региону напоминают о необходимости защитной одежды на природе, регулярном проведении само- и взаимоосмотров, применении средств от клещей. При обнаружении присосавшегося клеща нужно обратиться к врачу.
При самостоятельном удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:
– захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов;
– место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон);
– снятых клещей нельзя давить руками, так как возбудитель заболевания через микротравмы может попасть в организм человека;
– после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом.
Снятых клещей, при невозможности доставки на исследование, сожгите.